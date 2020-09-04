سبب 95٪ من حالات السرطان

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حدد طبيب الأورام الروسي، الجراح إيفان كاراسيف، سبب تطور السرطان في 95٪ من الحالات في جسم الإنسان.

ووفقا له، غالبا ما يتم إلقاء اللوم على العملية الالتهابية المزمنة. ينشأ الورم من فشل خلوي لاحق.

وقال الطبيب: "هناك التهاب مزمن عندما توضع الخلايا فوق بعضها البعض. ثم يحدث فشل خلوي ويتكون الورم".

كما شدد على أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والنقانق والمدخنة وغيرها من اللحوم المصنعة يمكن أن يسبب السرطان. أثناء معالجتها، يتم إطلاق الأحماض الصفراوية الثانوية، والتي يمكن أن تسبب التهاب جدران الأمعاء، والتي تتطور إلى سرطان، بحسب موقع ميديك فوروم.