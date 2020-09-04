حمى اللقاح.. زحمة غير مسبوقة لإنتاج كميات هائلة

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مع استمرار الوباء في حصد المزيد من الضحايا والمصابين حول العالم، تتسارع الأبحاث العلمية والتجارب، كما تتسابق الشركات من أجل إنتاج لقاحات فعالة تقضي على كورونا.

وفي هذا السياق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن 28 شركة لصناعة الأدوية في عشر دول مستعدة لإنتاج كميات غير مسبوقة من اللقاحات خلال العامين القادمين لمكافحة جائحة كوفيد-19.

جاء ذلك خلال إعلان المنظمة مساء أمس، أنها ستساعد في قيادة الجهود لشراء وتوزيع اللقاحات.

كما قالت يونيسف، إن 28 شركة لصناعة اللقاحات كشفت عن خطط الإنتاج السنوي فيما يتعلق باللقاحات حتى عام 2023.

وكشف تقييم أجرته يونيسف للسوق "أن شركات التصنيع مستعدة لأن تنتج بشكل جماعي كميات غير مسبوقة من اللقاحات خلال العام أو العامين القادمين".

غير أن الشركات أشارت إلى أن التوقعات "تتوقف إلى حد بعيد على أمور منها نجاح التجارب السريرية، وإبرام اتفاقات للشراء المسبق وتأكيد التمويل وتبسيط الأمور التنظيمية وطرق التسجيل".

خطة كوفاكس

ويأتي دور يونيسف في إطار خطة لتخصيص لقاحات لكوفيد-19 (تعرف باسم كوفاكس وتشارك في قيادتها منظمة الصحة العالمية)، وتهدف إلى شراء اللقاحات وإتاحة الوصول العادل إليها.

والتزمت 76 دولة حتى الآن بالانضمام إلى خطة كوفاكس.

يشار إلى أن دور يونيسف الجديد هذا ضمن خطة كوفاكس ينبع من وضعها كأكبر مشتر منفرد للقاحات في العالم.