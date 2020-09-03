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يهدد خصوبة الرجال والنساء... المخاطر الصحية للنوم المفرط

3
SEPTEMBER
2020
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كلنا نحب النوم في بعض الأحيان، وكذلك في يوم العطلة أو خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن هل تعلم أن الإفراط في النوم قد يكون مشكلة، في الواقع، يرتبط النوم المفرط ببعض المخاطر الصحية الخطيرة، ويمكن أن يكون النعاس المفرط علامة على العديد من المشكلات الطبية المختلفة.
 
فوفقا لمؤسسة النوم الوطنية، فإن مقدار النوم الطبيعي والصحي لمعظم البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما هو من 7 إلى 9 ساعات، وأن أكثر من تسع ساعات يعتبر قسطا طويلا من النوم أو مفرطا للبالغين.
 
ويطلق على الإفراط في النوم "هايبرسومنيا"، وهي حالة تشعر فيها بالنعاس المفرط أثناء النهار وقد تحدث حتى بعد فترات طويلة من النوم، ويحتاج الأشخاص المصابون بهذه الحالة أحيانا ما يصل إلى 10 إلى 12 ساعة من النوم كل ليلة ليشعروا بتحسن، فما هي أبرز مخاطره الصحية بحسب موقع "ستارز إنسايدر".
القلق والعصبية
 
يمكن للاضطراب أن يترك المرضى يشعرون بعدم الانتعاش والغضب والشعور بالنعاس طوال اليوم.
 
مشاكل الغدة الدرقية
 
يمكن أن يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية) مشاكل في النوم، إذ يؤدي الاضطراب بها إلى تحفيز الجهاز العصبي بشكل مفرط، مما يجعل النوم صعبا، وعلى العكس عندما تكون الغدة الدرقية غير نشطة ،يمكن أن يؤدي نقص هرمون الغدة الدرقية إلى تباطؤ الجسم، مما يجعلك تشعر بالتعب بسهولة أكبر.
 
كما أن استئصال الغدة الدرقية جزئيا أو كليا قد يؤدي إلى الإرهاق أو الخمول.
 
أمراض القلب
 
في حين أن النوم الجيد ضروري لصحة القلب، فإن المشكلات الطبية المرتبطة بالإفراط في النوم المزمن تشمل أمراض القلب، وفقا لدراسة أجريت عام 2018.
 
توقف التنفس أثناء النوم
 
إن "انقطاع النفس النومي" هو اضطراب نوم خطير محتمل، إذ يتوقف التنفس ويبدأ بشكل متكرر، وتشمل العلامات التحذيرية للحالة الشخير بصوت عال أو متكرر، والنوم غير المنعش، والنعاس أثناء النهار أو الشعور التعب.
 
ضعف الوظائف المعرفية
 
قد يضعف الكثير من النوم الوظائف الإدراكية للإنسان، ويسبب ضعفا في المجالات المعرفية عالية المستوى، مثل اتخاذ القرار.
 
الاكتئاب
 
لا يؤثر النعاس المفرط على صحتك الجسدية فحسب، بل له تأثير كبير على صحتك العقلية أيضا، إذا كنت تعاني من الاكتئاب، فمن المرجح أنك تطيل في النوم أكثر من أولئك الذين لا يعانون منها.
 
خطر الإصابة بالسكري
 
قد يكون النعاس الشديد أثناء النهار علامة على الإصابة بمرض السكري، وتشير دراسة أجريت عام 2019 إلى أن قلة النوم - أو الإفراط في النوم - يمكن أن تكون مرتبطة بمشاكل في مستويات السكر في الدم، ليس فقط لدى مرضى السكري ولكن أيضا لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالمرض.
 
آلام الجسد
 
إذا كنت تعاني من آلام الظهر، فإن النوم لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض، إذ يؤدي الاستلقاء لفترات طويلة - خاصةً في وضع غير مريح - إلى تصلب العضلات وزيادة الألم وعدم الراحة.
 
مشاكل في خصوبة الرجال
 
النوم لفترات طويلة، وذلك عدم النوم بشكل كاف، كلاهما مرتبطان بمشاكل خصوبة الذكور، إذ ترتبط خصوبة الرجال بدورة النوم والاستيقاظ، وفي حالة وجود اضطراب يكون الرجل في هذه الفئة أقل عرضة للحمل مع شريكته.
 
مشاكل الخصوبة عند النساء
 
وفقا لتقرير نشره المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، يتم التعرف بشكل متزايد على اضطرابات النوم والنوم كمحددات لصحة المرأة ورفاهيتها، لا سيما في سياق الدورة الشهرية والحمل وانقطاع الطمث.
 
زيادة الوزن
 
حتى لو لم تكن تعاني من اضطراب في النوم، فقد يكون للنوم المنتظم تأثير سلبي على صحتك، على سبيل المثال، هناك أحيانا علاقة بين النوم لفترات طويلة والسمنة، على الرغم من أنها ليست بالضرورة علاقة سبب ونتيجة، فقد يعاني الأشخاص الذين ينامون لفترات طويلة من الاكتئاب أو السرطان أو مشكلات أخرى يمكن أن تؤدي أيضا إلى السمنة.
 
السكتة الدماغية
 
يمكن أن يؤدي الإفراط في النوم والقيلولة المتكررة إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 85٪، ووفقا لـموقع "Science Focus" فإن الأشخاص الذين ينامون أكثر من تسع ساعات في الليل أو الذين ينامون بانتظام لمدة تزيد عن 90 دقيقة هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة تصل إلى الربع مقارنة بمن ينامون بشكل أقل.
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