دراسة تكشف أثر تناول وجبات كبيرة بعد السادسة مساء!

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وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة رئيسية كبيرة بعد الساعة 6 مساء، هم أكثر عرضة لأن يكونوا بدينين وغير صحيين.

وعادة ما يستهلك الأشخاص الذين يتناولون الطعام في وقت متأخر، سعرات حرارية أكثر كل يوم، ويكون نظامهم الغذائي أسوأ من وجبات الطعام المبكرة.

وقال استطلاع أجرته جامعة أولستر في إيرلندا، إن أولئك الذين تناولوا أقل من 31.4% من السعرات الحرارية بعد السادسة مساء، أكلوا في المتوسط 2015 سعرة في اليوم. أما الأشخاص الذين تناولوا أكثر من 48.6٪ من السعرات الحرارية في المساء، بلغ متوسط استهلاكهم 2187 سعرة.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن الإحساس بالجوع يكون أكثر حدة في وقت لاحق من اليوم.

وقالت قائدة الدراسة، جوديث بيرد، إن تشجيع الناس على تناول الطعام في وقت مبكر يمكن أن يساعدهم على اتباع نظام غذائي أصغر وأكثر صحة.

وأضافت: "تشير نتائجنا إلى أن استهلاك نسبة أقل من الطاقة في المساء، قد يرتبط بانخفاض مدخول الطاقة اليومي، في حين أن استهلاك نسبة أكبر من الطاقة في المساء قد يرتبط بانخفاض درجة جودة النظام الغذائي. وقد يكون توقيت الحصول على الطاقة سلوكا مهما قابلا للتعديل ينبغي مراعاته في التدخلات الغذائية المستقبلية".