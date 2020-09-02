كيف نحمي أعيننا من خطر أشعة شاشات الهواتف؟

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باتت الهواتف الذكية وسيلة أساسية عند الكثيرين اليوم للاتصال بالآخرين وتصفح الإنترنت والقيام بالعديد من المهام المرتبطة بالعمل، لكن لهذه الأجهزة تأثيراتها الضارة على الصحة أحيانا.

وحول هذا الموضوع قالت الأخصائية وطبيبة العيون الروسية مارينا تساريغوردتسيفا: "يعتبر الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف المحمولة ضارا بالعين وسلامتها، وهذا اللون الذي يعتبر من ألوان الطيف يمتلك موجات ضوئية مختلفة تتدرج ما بين موجات الأشعة البنفسجية والزرقاء".

وللتقليل من الآثار المضرة على صحة العين عند الاستعمال المطول للهواتف الذكية تنصح الطبيبة بارتداء نظارات طبية خاصة كتلك التي يستخدمها الذين يجلسون لساعات طويلة خلف شاشات الحواسب، فعدسات هذه النظارات تحمي العين من خطر الأشعة الزرقاء وما فوق البنفسجية المنبعثة من الشاشات.

وأشارت تساريغوردتسيفا إلى أن مستخدمي الهواتف يمكنهم أيضا الاعتماد على بعض التطبيقات الخاصة التي تتحكم بمعدل سطوع الشاشة أثناء استعمال الهواتف، كتلك التي تعدل السطوع تبعا لمعدل الإضاءة الموجود في مكان استعمال الهاتف.

ومن النصائح الهامة التي يجب اتباعها وفقا للطبيبة هي استخدام قطرات مرطبة للعين عند التعرض لأشعة الشاشات لفترات طويلة، والحرص على أخذ فترات للراحة أثناء العمل الذي يتطلب الجلوس لساعات خلف شاشات الحواسب.

وأوضحت تساريغوردتسيفا أن "التعرض المطول لأشعة اللون الأزرق المنبعثة من الشاشات يؤثر على إنتاج هرمون الميلاتونين والذي يؤثر بدوره على النوم، لذا ينصح بعدم استخدام الهواتف قبل ساعتين أو ثلاثة من موعد النوم".