كيف يمكن علاج ألم الأسنان منزلياً؟

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قد نعاني من ألم في الأسنان في أي وقتٍ من الأوقات، لذلك من المهم أن نعرف سبب هذا الألم الذي نشعر به، وذلك حتى يمكننا تحديد أفضل طريقة لتخفيف أي ألم أو تورم أو أعراض أخرى.

يمكن أن تسبب التجاويف أو الحشوات السائبة أو الأسنان المتشققة أو الخرّاج (جيب عدوى عند خط اللثة) أو حالة الجيوب الأنفية ألم الأسنان الرهيب. وتوجد عدة طرق لعلاج ألم الأسنان منزلياً، سواء باستخدام الحركات الميكانيكية ومواد بسيطة، أو باستخدام مواد طبيعية آمنة يمكن أن تكون متوفرة في المنزل في أي وقت.

إذا كانت المرأة حاملا أو مرضعة أو تعاني من أي حالة طبية قد تتأثر بالمكونات العشبية، يجب عليها التحدث إلى طبيب الأسنان قبل اعتماد أي من العلاجات التي سنتكلم عنها في هذا المقال.

سنتكلم في هذا المقال عن هذه الأنواع الثلاثة، والتي تغطي 21 طريقة لعلاج ألم الأسنان منزلياً.

* أسباب ظهور ألم في الأسنان

يُعد تسوس الأسنان سبباً شائعاً جداً لألم الأسنان، وقد يؤدي تسوس الأسنان إلى ألم الأسنان إذا لم يتلق الشخص العلاج المناسب، حيث تَحْدُث التجاويف عندما تخترق الأحماض والبكتيريا المينا وتؤكل الأنسجة الرقيقة داخل السن، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى كشف العصب، مما يؤدي إلى ظهور ألمٍ يتراوح بين الخفيف والشديد.

قد تسبب التهابات الجيوب الأنفية أيضاً ألماً في الأسنان لدى بعض الأشخاص، وتحدث هذه الأعراض مع نزول العدوى من الرأس، وقد تتأذى أعراض مثل الألم والضغط من العدوى أكثر في الليل، وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى لألم الأسنان ما يأتي:

الطعام العالق في الأسنان أو اللثة.

صرير الأسنان في الليل.

ظهور ضرس العقل.

خراجات الأسنان.

صدمة في الفك.

مرض في اللثة.

فقد الحشوة.

* علاج ألم الأسنان منزلياً باستخدام المواد البسيطة

يمكن للشطف المنتظم بالماء المالح وتطبيق الكمادات الباردة معالجة التهيج البسيط، ولكن قد تتطلب آلام الأسنان الأكثر خطورة تدخّل طبيب الأسنان، وإذا استمرت الأعراض لأكثر من يوم أو يومين، فاستشر طبيب أسنانك، إذْ يمكنه تقديم إرشادات حول كيفية تخفيف الأعراض ومنع الألم في المستقبل.

يتوفر لدى كل بيت مواد بسيطة يمكن استخدامها لعلاج ألم الأسنان، ومن هذه المواد الملح وأكياس الشاي وصودا الخبز وغيرها.



يمكن غسل الأسنان بمحلول ماء وملح لتخفيف ألم الأسنان

1- شطف الفم بالماء المالح

بالنسبة للعديد من الأشخاص، يعد شطف الفم بالماء المالح علاجا منزليا فعالا لألم الأسنان من الدرجة الأولى، حيث تعد المياه المالحة مطهراً طبيعياً، ويمكن أن تساعد في تفكيك جزيئات الطعام والبقايا التي قد تكون عالقة بين الأسنان، ويمكن أن يساعد علاج ألم الأسنان منزلياً بالماء المالح أيضاً في تقليل الالتهاب وشفاء أي جروح في الفم.

لاستخدام هذه الطريقة، اخلط 1/2 ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ واستخدمه كغسول للفم، وينصح بالمضمضة بالمحلول لمدة 30 ثانية قبل بصقه.

2- شطف الفم ببيروكسيد الهيدروجين

قد يساعد الشطف ببيروكسيد الهيدروجين أيضاً في تخفيف الألم والالتهاب وعلاج ألم الأسنان منزلياً. وبالإضافة إلى قتل البكتيريا، يمكن لبيروكسيد الهيدروجين أن يقلل من البلاك ويشفي من نزيف اللثة. لكن توجد ملاحظة هامة وهي التأكد من تخفيف بيروكسيد الهيدروجين بشكل صحيح. للقيام بذلك، قم بخلط 3% من بيروكسيد الهيدروجين مع كميات متساوية من الماء واستخدمه كغسول للفم. واحذر من أن تبتلعه.

وبعد الشطف ببيروكسيد الهيدروجين، اشطف فمك عدة مرات بالماء العادي. وكرر ذلك عند الحاجة.

وقد وجد مؤلف دراسة أجريت عام 2016 أن الشطف بغسول الفم ببيروكسيد الهيدروجين ساعد في تقليل الترسبات وأعراض التهاب اللثة. مع الانتباه إلى أنّ هذا العلاج غير مناسب للأطفال، حيث يوجد خطر من ابتلاع الخليط عن طريق الخطأ.

3- أكياس شاي النعناع

يمكن استخدام أكياس شاي النعناع لتخدير الألم وتهدئة اللثة الحساسة. وللقيام بذلك، خذ كيس شاي نعناع وقم بتبليله ببعض الماء ثم برّده قليلاً قبل وضعه على المنطقة المصابة.

للقيام بذلك، ضع كيس شاي نعناع مستعملا في الثلاجة لبضع دقائق لتبريده ثم ضع الكيس على السنّ مرة أو مرتين في اليوم، حسب الحاجة، وفي حال عدم توفر أكياس، يمكن وضع ملعقة صغيرة من أوراق النعناع المجففة في كوب من الماء المغلي ونقعها لمدة 20 دقيقة، وبعد أن يبرد الشاي، تمضمض به في فمك، ثم ابصقه أو ابتلعه فهو غير ضار، وأيضاً، قد يساعد الدواء القابض في الشاي الأسود القوي أيضاً في تهدئة الألم؛ حيث تساعد مادة العفص الموجودة في الشاي على تقليل التورم وتخفيف الألم أيضاً.



صودا الخبز يمكن أن تستخدم لتخفيف ألم الأسنان

4- صودا الخبز

لصودا الخبز خصائص مضادة للالتهابات، حيث إنها تخفف أي تورم. وتساعد طبيعتها المضادة للبكتيريا أيضاً في علاج أي عدوى في الأسنان أو اللثة قد تسبب الألم.

سوف تحتاج إلى صودا الخبز وماء وكرة قطن. ثم بلل الكرة القطنية ببعض الماء وقم بتغطية الكرة بأكملها بصودا الخبز. وضع كرة القطن على السن المصاب للتخلص من ألم الأسنان.

يمكنك أيضاً خلط ملعقة صغيرة من صودا الخبز في القليل من الماء الدافئ، وقم بإذابة المسحوق واستخدم هذا السائل كغسول للفم، وستعمل بالطريقة نفسها.

استخدم هذه الطريقة على السن مرتين أو ثلاث مرات حتى تتخلص من ألم الأسنان.

5- مسكنات الآلام عن طريق الفم

يعتبر تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الأسيتامينوفين (تايلينول) أو الأيبوبروفين (أدفيل)، طريقة سريعة وبسيطة وفعالة للعديد من الأشخاص لعلاج آلم الأسنان منزلياً، والتي تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة. لكن ابق دائماً ضمن الجرعة الموصى بها على العبوة. وإذا كان ألم الأسنان شديداً، فمن الأفضل مراجعة طبيب الأسنان والتحدث معه عن مسكنات أقوى للألم.

6- المراهم الطبية

قد تساعد بعض المراهم الطبية أيضاً في علاج ألم الأسنان منزلياً، فقد تؤدي المواد الهلامية والمراهم المخدرة التي تحتوي على مكونات مثل البنزوكائين إلى تخدير المنطقة، لكن مع الانتباه إلى أن البنزوكائين غير مناسب للاستخدام من قبل الأطفال الصغار.

* علاج ألم الأسنان منزلياً باستخدام المواد الطبيعية

يمكنك أن تقوم بعلاج ألم الأسنان منزلياً باستخدام مواد طبيعية، ولكن قد تحتاج إلى مصدر موثوق للمكونات. تتوفر جميع العناصر في متجر الأطعمة الصحية المحلي أو عبر الإنترنت. من المحتمل أن يكون فمك وأسنانك ولثتك حساسة في هذا الوقت، لذلك من المهم بشكل خاص شراء هذه المكونات من شركة مصنعة حسنة السمعة. لأنّ هذا يمكن أن يقلل من خطر التهيج المحتمل.

1- الثوم

منذ آلاف السنين، عُرِفَ استخدام الثوم لخصائصه الطبية، ولا يقتصر الأمر على قتل البكتيريا الضارة التي تسبب البلاك فحسب، بل يمكن للثوم أن يعمل أيضاً كمسكن للآلام.

لاستخدام هذا الأسلوب، قم بسحق فص من الثوم لصنع عجينة وقم بتطبيقه على المنطقة المصابة، قد ترغب في إضافة القليل من الملح. وبدلاً من ذلك، يمكنك مضغ فص ثوم طازج ببطء بالقرب من السن التي تتألم منها.

العنصر الفعال في الثوم هو الأليسين، حيث إنّ له تأثيرا قويا مضادا للجراثيم قد يساعد في قتل البكتيريا في الفم التي تؤدي إلى تسوس الأسنان وآلامها.



يمكن استخدام الثوم لعلاج ألم الأسنان منزلياً

2- زيت القرنفل

لقد استخدم زيت القرنفل لعلاج آلام الأسنان على مر التاريخ، لأن زيت القرنفل يمكن أن يخدر الألم بشكل فعال ويقلل الالتهاب، ويحتوي زيت القرنفل على مركب كيميائي اسمه (الأوجينول)، وهو مطهر ومخدر طبيعي.

لاستخدام هذا الأسلوب، ضع كمية صغيرة (قطرتين) من زيت القرنفل على كرة قطنية وضعها مباشرة على المنطقة المصابة من السنّ واتركه. قد ترغب في تخفيف زيت القرنفل ببضع قطرات من زيت آخر، مثل زيت الزيتون أو الماء. افعل هذا من ثلاث إلى أربع مرات في اليوم. ويمكنك أيضاً إضافة قطرة من زيت القرنفل إلى كوب صغير من الماء وعمل غسول للفم.

إذا لم يتوفر لديك زيت القرنفل، استخدم القليل من مسحوق القرنفل أو ضع فصاً كاملاً على السن، وامضغ فصوصاً كاملة قليلاً لإخراج الزيت منها واحتفظ بها لمدة نصف ساعة أو حتى يهدأ الألم.

وقد أشارت نتائج تجربة سريرية أجريت عام 2015 إلى أن الأشخاص الذين استخدموا الأوجينول على اللثة بعد خلع السن كانوا يعانون من ألم والتهاب أقل أثناء الشفاء.

هذا العلاج غير مناسب للأطفال، فقد يبتلعون الكثير من القرنفل، ويمكن أن تكون الفصوص المفردة شائكة ومؤلمة إذا ابتلعها الشخص، لذلك يفضّل طحنها.

3- أوراق الجوافة

أوراق الجوافة لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في التئام الجروح، ولديها أيضاً فعّالية مضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في العناية بالفم.

لاستخدام هذا الأسلوب، امضغ أوراق الجوافة الطازجة أو أضف أوراق الجوافة المطحونة إلى الماء المغلي لعمل غسول للفم.

4- عشبة القمح

تحتوي عشبة القمح على خصائص علاجية لا حصر لها، ويمكن أن تعمل على شفاء جسمك من الداخل إذا تم أكلها، ويمكن أن تخفف من التهاب الفم وتمنع العدوى، ويمكن لمحتواها المرتفع من الكلوروفيل أيضاً محاربة البكتيريا.

لاستخدام هذا الأسلوب، ما عليك سوى استخدام عصير عشبة القمح كغسول للفم عند الشعور بالألم.

5- زيت الزعتر

يحتوي الزعتر أيضاً على خصائص قوية مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في علاج آلام الأسنان.

لاستخدام هذا الأسلوب، ضع بضع قطرات من زيت الزعتر العطري وبضع قطرات من الماء على كرة قطنية، وبعد تخفيف الزيت بالماء، ضعه على المنطقة المصابة.

يمكنك أيضاً إضافة قطرة من الزيت إلى كوب صغير من الماء وعمل غسول للفم.

6- خلاصة الفانيليا

إذا كنت تريد راحة فورية، يمكنك استخدام خلاصة الفانيليا للعلاج المنزلي لألم الأسنان، إذْ تحتوي خلاصة الفانيليا على خصائص مطهرة ومسكنة تخفف من ألم الأسنان بسرعة.

سوف تحتاج: 2-3 قطرات من خلاصة الفانيليا، وقطعة القطن، ثمّ ضع السائل مباشرة على السن المصاب باستخدام قطعة قطن، وكرر هذا العلاج فقط عند الحاجة.

7- زيت جوز الهند

لقد استخدم زيت جوز الهند على مرّ العصور لعلاج التهابات الأسنان ونزيف اللثة والتهاب اللثة ومشاكل الفم الأخرى، إذْ يحتوي زيت جوز الهند على كمية عالية من حمض اللوريك الذي له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، مما يجعله حلاً فعالاً في علاج آلم الأسنان منزلياً.

سوف تحتاج إلى 1-2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وماء دافئ وفرشاة الأسنان ومعجون الأسنان، ثم قم بغسل زيت جوز الهند في فمك لمدة 20 دقيقة، لكن لا تبتلع الزيت. بعد 20 دقيقة، ابصق الزيت في المغسلة، واشطف فمك بالماء الدافئ. اتبع هذا الأسلوب بغسل أسنانك بشكل طبيعي، وافعل ذلك مرتين في اليوم حتى تتخلص من ألم الأسنان.

8- عجينة الزنجبيل والفلفل الحارّ

سيوفر علاج ألم الأسنان المنزلي هذا الراحة من الألم على الفور ويعالج ألم الأسنان بشكلٍ كبير، فالزنجبيل لديه القدرة على تقليل أي تورم والتهاب وكذلك تقليل الألم. ويحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين، والتي تستخدم على نطاق واسع لإدارة الألم، أي تساعد في منع رسائل الألم من الوصول إلى الدماغ.

سوف تحتاج إلى قطعة صغيرة من جذر الزنجبيل، وملعقة صغيرة فلفل حريف، وماء، وكرة قطن. ثمّ قم بسحق جذر الزنجبيل (لتصنع ملعقة صغيرة)، ثم أضف إليه الفلفل الحار والماء لعمل عجينة سميكة. اغمس كرة القطن في المعجون حتى يتم تغطيتها بالكامل. الآن، ضع القطن المشبّع بالزنجبيل والفلفل الحار على أسنانك مع تجنب اللثة واللسان. اتركها لبضع دقائق. ثم كرر الخطوات المذكورة أعلاه عند الحاجة.

يمكنك أيضاً تجربة هذه التوابل بشكل منفصل، حيث إنّ لكليهما أثرا مُسكّنا قويا للألم.

9- زيت الزيتون

زيت الزيتون البكر له خصائص مضادة للالتهابات بسبب محتواه من المركبات الفينولية، فهو يقلل من التهاب الأسنان ويوفر الراحة، وسوف تحتاج لزيت الزيتون البكر، وكرة قطن، واغمس كرة القطن في الزيت وضعها على السن المصاب، وكرر هذا مرتين أو ثلاث مرات في اليوم لإيقاف ألم الأسنان.

10- البصل

لن يخفف البصل الألم فحسب، بل سيقتل أيضاً الجراثيم التي تسبب الألم، وفي جميع الحالات لن تهتم أن تفوح رائحة البصل من فمك إذا كان بإمكانه تخفيف ألم أسنانك، وسوف تحتاج إلى قطعة من البصل النيئ، ثم ضعها على السن المصاب، واتركه لبضع دقائق، يمكنك أن تكرر هذا مرتين في اليوم.

11- اغسلها بالمر

يمكنك أيضاً شطف الأسنان التي تتألم منها بنبتة المرّ، وتساعد تأثيرات الدواء القابض في علاج الالتهاب. ويقدم المر فائدة إضافية تتمثل في قتل البكتيريا، ويُنقع مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق المرّ في كوبين من الماء لمدة 30 دقيقة، ويُصفى ويترك ليبرد، واشطف أسنانك بملعقة صغيرة من المحلول في نصف كوب ماء من خمس إلى ست مرات في اليوم.

12- صبار الألوفيرا

يستخدم جل صبار الألوفيرا، الذي يمكن العثور عليه داخل أوراق النبات، منذ فترة طويلة لعلاج الحروق والجروح الطفيفة، كما يستخدم بعض الناس حالياً الجل لتنظيف وتهدئة اللثة. حيث أظهرت الدراسات أن الألوفيرا لها خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا ويمكنها تدمير الجراثيم التي تسبب تسوس الأسنان، ويجب وضع الجل على المنطقة المؤلمة من الفم وتدليكه برفق.

* علاج ألم الأسنان منزلياً باستخدام الحركات الميكانيكية

عندما لا تتوفر لديك أي من المواد البسيطة أو الطبيعية التي سبق وتكلمنا عنها أعلاه لعلاج ألم الأسنان منزلياً، يمكنك الاستعانة بإحدى الحركات الميكانيكية الآتية:

1- رفع الرأس

قد يسبب تجمع الدم في الرأس ألماً والتهاباً إضافياً، بالنسبة لبعض الأشخاص. قد يؤدي رفع الرأس بوسادة إضافية أو اثنتين إلى تخفيف الألم بدرجة كافية حتى يتمكنوا من النوم.

2- الضغط بشيءٍ بارد

يمكنك استخدام الكمادات الباردة أو مكعبات الثلج الصغيرة لتخفيف أي ألم أسنان تعاني منه، خاصةً إذا تسبب أي نوع من الصدمات في ألم أسنانك. وعندما تقوم بتطبيق الضغط البارد، فإنه يتسبب في انقباض الأوعية الدموية في المنطقة، مما يجعل الألم أقل حدة، ويمكن للبرودة أن تقلل أيضاً من أي تورم أو التهاب.

لاستخدام هذا الأسلوب، ضع كيساً من الثلج ملفوفاً بمنشفة على المنطقة المصابة لمدة 15 دقيقة في المرة الواحدة لتخدير الأعصاب، ويمكنك تكرار هذا كل بضع ساعات.

3- الضغط بالإصبع

جرّب أحد أساليب العلاج بالضغط لإيقاف ألم الأسنان بسرعة، باستخدام إبهامك، اضغط على النقطة الموجودة على ظهر يدك الأخرى، حيث تلتقي قاعدة إبهامك مع السبابة، ومارس الضغط لمدة دقيقتين تقريباً، ويساعد هذا على إفراز الإندورفين، وهي هرمونات الدماغ التي تمنح الشعور بالسعادة.

* نصائح أخرى

يمكن القيام بإجراءات أخرى لعلاج ألم الأسنان منزلياً ريثما نذهب للطبيب، ومن هذه الإجراءات:

استخدم معجون للأسنان الحساسة للتخفيف من ألم الأسنان

1- استخدم معجون أسنان مخصص "للأسنان الحساسة"

إذا كانت لديك مشكلة في انكماش اللثة، فقد يخفف ذلك الكثير من الألم الذي قد تشعر به من الأطعمة الساخنة أو الباردة، وعندما تنكمش اللثة، ينكشف العاج الموجود تحت سطح مينا أسنانك، وهذه المادة حساسة بشكل خاص، لذلك قم باستخدام فرشاة أكثر نعومة للمساعدة في الحفاظ على أنسجة اللثة ومنع المزيد من الانكماش.

2- قم بتغطية الفتحة بعلكة

إذا كسرت سنك أو فقدت حشوةً، يمكنك تخفيف بعض الألم عن طريق تغطية المنطقة المكشوفة بعلكة مضغ ناعمة، وقد تفيد هذه الطريقة أيضاً في حال كانت هناك حشوة فضفاضة لتثبيتها في مكانها حتى يمكنك الوصول إلى طبيب الأسنان. لتجنب المزيد من الانزعاج، تجنب مضغ أي شيء بهذه السن حتى تتمكن من إصلاحها.

* لماذا تؤلم بعض الأسنان في الليل أكثر من النهار؟

يمكن أن تكون آلام الأسنان مؤلمة في النهار، لكنها قد تزداد سوءاً في الليل، وأحد أسباب ذلك هو أنه عندما يكون الشخص مستلقياً، يندفع الدم إلى الرأس، وقد يؤدي هذا الدم الزائد في المنطقة إلى زيادة الألم والضغط الذي يشعر به الأشخاص من وجع الأسنان.

سبب آخر يجعل الكثير من الأوجاع أسوأ في الليل، هو قلة العوامل الملهية التي يصادفها نهاراً، إذْ مع القليل من التركيز على ألم الأسنان، قد يجد الشخص صعوبة في النوم.



استشر طبيب الأسنان إذا استمر ألم الأسنان لأكثر من يومين أو إذا كان مصحوب بصديد

* متى تراجع طبيب الأسنان؟

إذا لم يفلح علاج ألم الأسنان منزلياً، وكان ألم أسنانك شديداً أو ناتجاً عن حالة طبية أكثر خطورة، فأنت بحاجة إلى زيارة طبيب أسنانك حتى تتمكن من علاج السن بشكل صحيح، وتتطلب الكثير من آلام الأسنان عناية طبية، ويجب عليك أيضاً زيارة طبيب أسنانك إذا واجهت أياً من الأعراض الآتية:

ألم عام يستمر لأكثر من يوم أو يومين.

وجود سائل كريه الطعم، أو صديد.

لثة حمراء بشكل غير طبيعي.

صعوبة في التنفس أو البلع.

ألم عند العض.

حمى.

تورم.

لذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ألم الأسنان مراجعة طبيب الأسنان في أسرع وقت ممكن. لأن أي علاجات منزلية هي فقط للإغاثة المؤقتة. وقد يؤدي تجاهل علامات تسوس الأسنان، إلى مشاكل أكثر خطورة، بما في ذلك الخراجات وأمراض اللثة وفقدان الأسنان.

* الخلاصة

يُعد ألم الأسنان أحد أكثر شكاوى الأسنان شيوعاً، ويمكن أن يكون مؤلماً جداً ومنهكاً، ويمكن أن تحدث آلام الأسنان في أي وقت، وعادة، من دون أي سابق إنذار.

يُعتبر التعامل مع وجع الأسنان تجربة مؤلمة، وعلى الرغم من أن العديد من العلاجات المنزلية يمكن أن توفر راحة مؤقتة وتساعد الشخص في الحصول على قسط من النوم، إلا أنها ليست حلولاً دائمة.

يجب على أي شخص يعاني من ألم في الأسنان لمدة تزيد عن يوم أو يومين بدون أعراض التهاب الجيوب الأنفية، أن يرى طبيب الأسنان للحصول على التشخيص والعلاج الكاملين.

قد يحتاج الشخص إلى تنظيف التجويف أو التفكير في خيارات أكثر جدية، مثل قنوات الجذور أو قلع الأسنان.