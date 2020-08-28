5 أطعمة ينصح بها الخبراء للمساعدة في حرق دهون البطن!

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أصبح الرجال والنساء اليوم أكثر وعيا بالصحة من أي وقت مضى، ويبحث معظمهم عن طرق للتخلص من الدهون الحشوية، التي تُوصف بأنها خطيرة للغاية كونها غير مرئية والأقرب إلى الأعضاء الحيوية.

وصرح خبراء الصحة مرارا وتكرارا بأن التخلص من الدهون الحشوية مهم جدا، لدرء خطر الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة.

وعندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي، غالبا ما يُقال لنا ما لا ينبغي أن نأكله. ولكن، ما هي الأطعمة الخمسة التي يمكن أن تساعدك على التخلص من الدهون الحشوية؟

- توت العليق

يعتبر من الأطعمة التي يجب أن يستهلكها الشخص أكثر، للمساعدة في التخلص من الدهون الحشوية.

وسواء كان طازجا أو مجمدا، يحتوي التوت على كميات عالية من الألياف، والتي يمكن أن تساعد في تقليل دهون البطن. كما يساعد في تنظيم استجابة الأنسولين في الجسم لتقليل مخاطر ارتفاع مستويات السكر في الدم.

- الأفوكادو

نظرا لأن الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية الأوليك، فقد يكون خيارا ممتازا للمساعدة في تقليل الدهون في البطن، مع الحد من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي (العلامات الصحية السلبية المرتبطة بزيادة الوزن).

ويشير خبراء الصحة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، قد يمنع بالفعل توزيع الدهون في الجسم حول البطن، من خلال تنظيم التعبير عن جينات معينة من الدهون.

وتعد الجذور الحرة عبارة عن جزيئات أكسجين مدمرة، تعمل على تخريب عملية التمثيل الغذائي للفرد، ما يزيد من صعوبة فقدان الدهون.

ومع ذلك، فإن الأفوكادو يساعد في تحييد الجذور الحرة وجعل عملية التمثيل الغذائي تعمل بشكل أكثر سلاسة، ما يساعد على حرق دهون البطن.

- الدهون غير المشبعة

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الأطعمة عالية الدهون والسعرات الحرارية، إلى تراكم الدهون الحشوية، وفقا لموقع LiveStrong الطبي.

وأشار الموقع الصحي إلى أن "أنواع الدهون التي تتناولها، قد تكون مهمة بالإضافة إلى الكمية".

وأوصى الناس بتبديل الأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة ومتحولة، بتلك التي تحتوي على دهون متعددة غير مشبعة، من النوع الموجود في الزيوت النباتية والأسماك.

وأضاف: "تناول سمك السلمون على العشاء، واستخدم الزيت النباتي للطهي بدلا من الزبدة، ووجبة خفيفة من الجوز أو بذور عباد الشمس بدلا من الأطعمة الخفيفة المعبأة، مثل رقائق البطاطس والمقرمشات".

- البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة مصدرا ممتازا للألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على تقليل الدهون عن طريق قمع الشهية.

وتساعد الألياف القابلة للذوبان في إبطاء توصيل الأطعمة المهضومة من المعدة إلى الأمعاء. وعندما تصل الألياف القابلة للذوبان إلى القولون، يتم تخميرها بواسطة بكتيريا الأمعاء وتحويلها إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة.

- الخضروات

يمكن أن تساعد الخضروات على تقليص دهون البطن، وتعزيز فقدان الوزن بعدة طرق رائعة.

وتوفر الخضروات الشبع بقليل من السعرات الحرارية، ويساعد تناول المزيد من البازلاء في ذلك أيضا.

وعلى سبيل المثال، تحتوي حبة كبيرة من التفاح على خمسة غرامات من الألياف، ما يساعد الفرد على الشعور بالرضا والشبع.