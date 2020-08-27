living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إلى متى قد يستمر إنتشار فيروس الكورونا؟!

27
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مر ما يزيد عن خمسة أشهر منذ إعلان تفشي فيروس كورونا، والآن يتوقع أحد الخبراء أن هذه مجرد البداية.

ويتوقع الدكتور تشانغ وينهونغ، مدير الأمراض المعدية في مستشفى هواشان في شنغهاي، أن الفيروس التاجي يمكن أن يظل معنا لمدة تصل إلى أربع سنوات، ويدعي أن تفشي الموجة الثانية من المرض العالمي يمكن أن يحدث في وقت مبكر من هذا الخريف.

وفي حديثه إلى ITV News ، قال الدكتور وينهونغ: "لا يمكننا القضاء على المرض في غضون عامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام قادمة".

وتستند توقعات الدكتور وينهونغ على خبرته في التعامل مع تفشي المرض المبكر في الصين، حيث شهد أول مريض لـ"كوفيد-19" في 12 يناير، ونفذ إغلاقا صارما على مستوى المدينة بعد أسبوع واحد فقط. وبشكل مثير للدهشة، في غضون أربعة أسابيع فقط، تم احتواء انتشار الفيروس، وتمكنت شنغهاي من الانفتاح مرة أخرى.

ومع انتشار الفيروس الآن في جميع أنحاء العالم، يدعي الدكتور تشانغ أن الطريقة الوحيدة لوقف الانتشار هي بابتكار لقاح.

وأضاف: "أعتقد أنه يتعين علينا انتظار اللقاح لوقف انتشار الفيروس في المناطق التي ينتشر فيها الوباء حول العالم. وبالنسبة لأوروبا وآسيا، علينا أن نكون في حالة تأهب شديد للموجة الثانية".

وتأتي تنبؤات الدكتور تشانغ بعد وقت قصير من تحذير أكاديمي رفيع المستوى من احتمال ظهور موجة ثانية للفيروس في وقت قريب.

وقال البروفيسور جون بيل، أستاذ الطب بجامعة أكسفورد، إنه يعتقد أن هناك شتاء "وعرا حقا" على الطريق، خاصة مع وجود مخاطر إضافية للإصابة بالإنفلونزا.

وخلال حديثه في ندوة عبر الإنترنت للجمعية الملكية للطب، قال البروفيسور بيل: "أراهن أننا سنحصل على موجة ثانية، ولن تصل اللقاحات إلى هنا في الوقت المناسب لوقف الموجة الثانية".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout