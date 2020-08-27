إلى متى قد يستمر إنتشار فيروس الكورونا؟!

A + A -

مر ما يزيد عن خمسة أشهر منذ إعلان تفشي فيروس كورونا، والآن يتوقع أحد الخبراء أن هذه مجرد البداية.

ويتوقع الدكتور تشانغ وينهونغ، مدير الأمراض المعدية في مستشفى هواشان في شنغهاي، أن الفيروس التاجي يمكن أن يظل معنا لمدة تصل إلى أربع سنوات، ويدعي أن تفشي الموجة الثانية من المرض العالمي يمكن أن يحدث في وقت مبكر من هذا الخريف.

وفي حديثه إلى ITV News ، قال الدكتور وينهونغ: "لا يمكننا القضاء على المرض في غضون عامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام قادمة".

وتستند توقعات الدكتور وينهونغ على خبرته في التعامل مع تفشي المرض المبكر في الصين، حيث شهد أول مريض لـ"كوفيد-19" في 12 يناير، ونفذ إغلاقا صارما على مستوى المدينة بعد أسبوع واحد فقط. وبشكل مثير للدهشة، في غضون أربعة أسابيع فقط، تم احتواء انتشار الفيروس، وتمكنت شنغهاي من الانفتاح مرة أخرى.

ومع انتشار الفيروس الآن في جميع أنحاء العالم، يدعي الدكتور تشانغ أن الطريقة الوحيدة لوقف الانتشار هي بابتكار لقاح.

وأضاف: "أعتقد أنه يتعين علينا انتظار اللقاح لوقف انتشار الفيروس في المناطق التي ينتشر فيها الوباء حول العالم. وبالنسبة لأوروبا وآسيا، علينا أن نكون في حالة تأهب شديد للموجة الثانية".

وتأتي تنبؤات الدكتور تشانغ بعد وقت قصير من تحذير أكاديمي رفيع المستوى من احتمال ظهور موجة ثانية للفيروس في وقت قريب.

وقال البروفيسور جون بيل، أستاذ الطب بجامعة أكسفورد، إنه يعتقد أن هناك شتاء "وعرا حقا" على الطريق، خاصة مع وجود مخاطر إضافية للإصابة بالإنفلونزا.

وخلال حديثه في ندوة عبر الإنترنت للجمعية الملكية للطب، قال البروفيسور بيل: "أراهن أننا سنحصل على موجة ثانية، ولن تصل اللقاحات إلى هنا في الوقت المناسب لوقف الموجة الثانية".