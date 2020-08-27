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أفضل شاي عشبي للتخلص من آلام البطن وانتفاخ المعدة

27
AUGUST
2020
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قد يكون سبب انتفاخ المعدة هو تناول أطعمة معينة في نظامك الغذائي، أو استهلاك الكثير من الطعام دفعة واحدة.
 
ويؤثر انتفاخ المعدة على معظم الأشخاص في مرحلة ما من حياتهم، وفقا لإدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS. ولكن، يمكن تجنب الشعور بالانتفاخ بمجرد شرب شاي الأعشاب على الإفطار.
 
وقالت خبيرة التغذية في A.Vogel، أليسون كولن، يحتوي شاي الأعشاب على خصائص مضادة للتشنج، ما يساعد على تجنب الحالة المؤلمة، ويخفف من الغازات المزعجة.
 
وأوضحت كولن أن شاي البابونج هو أحد أفضل العلاجات العشبية للانتفاخ، كما يمكن الاستفادة من شرب شاي الزنجبيل أو الشمر بانتظام.
 
وأضافت: "يمكن للأعشاب أن تساعد في تخفيف الانتفاخ في كثير من الحالات، ويمكن أن يكون الأمر بسيطا، مثل تبديل مشروبك اليومي المعتاد بكيس شاي عشبي".
 
ويمكن أيضا تقليل خطر الإصابة بالانتفاخ عن طريق تجنب البطاطس، التي تحتوي على كربوهيدرات معينة لا يسهل هضمها في الأمعاء.
 
وتوفر هذه الكربوهيدرات مصدرا غذائيا مثاليا للبكتيريا الموجودة في الأمعاء. ولكن، تقوم البكتيريا أيضا بإنتاج الغاز كمنتج ثانوي، ما يسبب احتباس الغازات.
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