living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مفاجأة من العيار الثقيل.. "بخاخ حشرات" قد يقتل كورونا

27
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لا شك أن الفيروس المستجد أحدث تغييرات مؤثرة في حياتنا اليومية، وأثر على علاقاتنا بمن حولنا. وفي الأشهر الأخيرة سارع العالم أجمع إلى اتخاذ التدابير الكافية للوقاية من كورونا، كارتداء الكمامات وغسل اليدين واحترام التباعد الاجتماعي وغيرها.
 
وعن سبل وقاية جديدة، كشف بحث طبي حديث في بريطانيا أن منتجاً موجوداً في بخاخ طارد للحشرات يستطيع أن يقتل سلالة فيروس كورونا المستجد التي تؤدي إلى الإصابة بمرض كوفيد-19.
 
كما أوضح البحث الأولي الصادر عن المعهد البريطاني لعلم الدفاع والتكنلوجيا أن هذا المنتج يعرف بـ"سيتريوديول" ويجري استخدامه بالأساس ضد البعوض، وفق "سكاي نيوز" البريطانية.
 
إلى ذلك تم نشر البحث بشكل أولي حتى يطلع عليه علماء آخرون، من أجل أن يبادروا إلى وضع ملاحظاتهم أو تصويباتهم بشأن النتائج.
 
ومن المعروف منذ سنوات أن هذا المنتج يستطيع أن يقتل فيروسات أخرى من عائلة كورونا التي ينحدر منها الفيروس المستجد، الذي يعرف أيضاً باسم "سارس كوف 2" الحالي .
 
 
ورجح العلماء أن يكون هذا المنتج قادراً على الحماية من خلال طبقة بروتينات تقي من التقاط كورونا المستجد. كما أجروا بحثاً لمعرفة ما إذا كان هذا المنتج قادراً بالفعل على ضمان تلك الطبقة، في مسعى لتطوير طرق سهلة للوقاية.
 
يذكر أنه في أبريل/نيسان الماضي، قالت جاكلين واتسون، وهي مديرة التسيير في شركة "سيتريفين إنترناشنال"، إنها تأمل أن تقدم الحكومة في بريطانيا دعماً لتجريب المنتج واختبار تصديه لفيروس كورونا، مضيفة حينها: "ما يمكننا قوله هو أننا نرى حظوظاً كبيرة لأن يكون ناجعاً ضد فيروس كورونا المستجد، لكن لا بد من إخضاع الأمر للتجربة بعناية فائقة".
 
ليس كافياً
يشار إلى أن هذا البخاخ المخصص للوقاية من البعوض، ليس كافياً بشكل تام، أي أنه لا يغني عن وسائل الوقاية الأخرى مثل ارتداء الكمامة والحرص على النظافة والتباعد الاجتماعي.
 
وهذا المنتج هو عبارة عن زيت مستخلص من وريقات وجذوع شجرة "أوكاليبتوس سيتريودورا"، وهذه المادة موجودة أيضاً في مبيدات أخرى مثل "موسي غارد". غير أن هذه الحماية تقتصر فقط على المبيد الذي يضم منتج "سيتريوديول" وليس ما يعرف بـ"ثنائي إيثيل طولواميد"، ويجري النظر إليه بمثابة أداة ناجعة ضد فيروس كورونا.
 
إلى ذلك لدى القوات البريطانية المسلحة مخزون من هذا البخاخ المخصص للقضاء على البعوض، وتم تجريبه حتى قبل ظهور نتائج الدراسة الحديثة، لعدم وجود آثار جانبية محتملة بشدة.
 
يذكر أن الفيروس المستجد أودى حتى الآن بحياة ما لا يقل عن 813,733 شخصاً في العالم منذ ظهور المرض في الصين نهاية كانون الأول/ديسمبر.
 
وسجلت رسمياً أكثر من 23,689,860 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 15,098,600 شخص على الأقل.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout