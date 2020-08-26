living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيتامين يساعد في القضاء على خلايا سرطان الرئة

26
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اكتشف علماء جامعة موسكو الحكومية أن دواء فيتامين B1 - cocarboxylase - بجرعات عالية يمكن أن يكون له تأثير سلبي على خلايا سرطان الرئة دون التأثير على الخلايا السليمة، وفقا للخدمة الصحفية لجامعة موسكو الحكومية.
 
وقالت الخدمة: "اكتشف العلماء في جامعة موسكو الحكومية أن تناول جرعات عالية من cocarboxylase يمكن أن يكون له تأثير سلبي على خلايا سرطان الرئة دون التأثير على الخلايا السليمة. Cocarboxylase هو شكل دوائي من فيتامين B1 ، والذي يستخدم على نطاق واسع في طب مرض السكري والفشل الكلوي والكبد والقلب وعدد من الأمراض الأخرى".
 
وأكدت أن الدراسة أجريت على خلايا في المختبر. تم دعم هذا العمل بمنحة من مؤسسة العلوم الروسية ونشر في مجلةInternational Journal of Molecular Sciences.
 
نقلت الخدمة الصحفية عن مديرة المشروع للحصول على المنحة فيكتوريا بونيك أن: "البيانات الجديدة حول التأثير المضاد للسرطان لجرعات عالية من cocarboxylase  وعدم تأثيرها على الخلايا الطبيعية قد يكون لها استخدام طبي في علاج سرطان الرئة، خاصةً مع وسائل علاج أخرى. يجب إجراء الدراسات السريرية له".
 
يستخدم Cocarboxylase في الطب كجزء من العلاج المعقد لأمراض مختلفة - مرض السكري (بما في ذلك غيبوبة السكري) والفشل الكلوي والكبدي وعدم انتظام ضربات القلب وغيرها الكثير. يتكون هذا المركب من فيتامين ب 1 أو الثيامين. من خلال الارتباط ببروتينات الإنزيم ، يؤثر cocarboxylase بشكل مباشر على استقلاب الكربوهيدرات وبشكل غير مباشر على تخليق الأحماض النووية والبروتينات والدهون.
 
لاختبار فكرتهم، أجرى المؤلفون تجربة في المختبر على خلايا سرطان الرئة البشرية وخلايا ظهارية طبيعية (المرض يصيبهم) من قرد. اتضح أن cocarboxylase يعمل بطريقة مشابهة لعقار سيسبلاتين الذي يستخدم غالبًا لعلاج سرطان الرئة.
 
يعد سرطان الرئة من أصعب أنواع السرطانات في العلاج ولديه أعلى معدل وفيات بين المرضى.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout