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كتبت أخصائية الغدد الصماء الروسية، زهرة بافلوفا، إن النشاط البدني القصير يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان والنوبات القلبية والسكتة الدماغية. للقيام بذلك، تحتاج إلى ركوب الدراجة ثلاث مرات في الأسبوع لمدة نصف ساعة في اليوم.

كحجة، استشهدت بدراسة شارك فيها رجال تتراوح أعمارهم بين 27 و54 عامًا بعد إصابتهم باحتشاء عضلة القلب. أخذوا الدم منهم، وقاسوا وزنهم وطولهم ومحيط خصرهم، وعرضوا عليهم ركوب الدراجة لمدة ثلاثة أشهر ثلاث مرات في الأسبوع لمدة نصف ساعة.

بعد ثلاثة أشهر، وجد أن مستوى الكوليسترول الجيد لدى المشاركين في الدراسة ارتفع بمقدار الربع تقريبًا. كانت النتيجة غير المتوقعة الانخفاض في مستوى هرمون الاستراديول (هرمون الجنس الأنثوي) عند الرجال بنسبة 45 بالمائة، من 50.1 إلى 27.8 بيكوغرام لكل مليلتر. استشهدت الطبيبة بآراء العلماء الذين يعتقدون أن هرمون الاستراديول فوق 40 بيكوغرام لكل ميليلتر مرتبط بزيادة خطر الموت المفاجئ من حوادث القلب والأوعية الدموية.

وكتبت بافلوفا: "لذا قم بإطالة عمرك على الدواسة! وهي مجانية".

في الختام، أضافت أن الحمل المتواضع إلى حد ما يمكن أن يقلل من مخاطر تطور الأمراض الخطرة.