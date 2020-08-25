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الصحة العالمية تكشف عن خطة توزيع لقاحات كورونا

25
AUGUST
2020
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قالت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن نحو 172 دولة تتعاون مع مرفق "كوفاكس" المصمم لضمان الإنصاف في الحصول على لقاحات مرض كوفيد-19، لكن هناك حاجة لمزيد من التمويل وعلى الدول الآن تقديم تعهدات مُلزمة.
 
وقال مسؤولو المنظمة إن أمام الدول الراغبة في أن تصبح جزءا من خطة "كوفاكس" العالمية حتى 31 أغسطس لتقديم ما يعبر عن اهتمامها، مع تأكيد نية الانضمام بحلول 18 سبتمبر وتقديم الدفعات الأولية المستحقة بحلول التاسع من أكتوبر.
 
وأودى فيروس كورونا المستجد بما لا يقلّ عن 809,255 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أعدته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية الاثنين.
 
وسُجّلت رسميّاً أكثر من 23,463,870 إصابة بالفيروس في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشيه.
 
وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن المرفق مهم لإنهاء جائحة كوفيد-19، مضيفا أنه لن يقسم المخاطر على مجموعة الدول التي تطور وتشتري اللقاحات فحسب بل يضمن أيضا إبقاء الأسعار "منخفضة قدر الإمكان".
 
وأضاف في إفادة صحافية "إضفاء صفة التعصب القومي على اللقاح يساعد الفيروس فحسب. نجاح مرفق كوفاكس لا يتوقف فقط على الدول التي انضمت له لكن أيضا على سد فجوات التمويل الرئيسية".
 
والهدف من مبادرة "كوفاكس"، التي يشترك في قيادتها كل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ومنظمة الصحة العالمية والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، هو ضمان التوفير العالمي العادل للقاحات كوفيد-19 بمجرد تطويرها والتصريح باستخدامها.
 
وتغطي المبادرة حاليا 9 لقاحات مرشحة لكوفيد-19 وتستهدف تأمين الإمدادات وتسليم ملياري جرعة للدول الموقعة بنهاية عام 2021.
 
وقال تيدروس: "مبدئيا، عندما يكون هناك إمداد محدود (للقاحات كوفيد-19)، سيكون من المهم توفير اللقاح لمن هم أكثر عرضة للخطر في أنحاء العالم".
 
وتابع أن من بين هؤلاء العاملين بقطاع الرعاية الصحية على خطوط مواجهة الجائحة، والذين كانوا "على درجة بالغة من الأهمية لإنقاذ الأرواح واستقرار النظام الصحي بشكل عام".
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