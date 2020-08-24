أطباق البطاطا المفيدة والضارة

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كشفت الدكتورة إيرينا ليزون، خبيرة التغذية الروسية، كيفية تحضير أطباق البطاطا، بحيث لا تكون مشبعة بالسعرات الحرارية مع الحفاظ على جميع المواد المفيدة فيها.

تشير الخبيرة، إلى أن أطباق البطاطا تحظى بشعبية في بلدان عديدة بما فيها روسيا. والبطاطا كمادة غذائية ليست ضارة، ولكن يجب تناولها باعتدال، وعند عدم وجود موانع لتناولها لن تلحق أي ضرر بالصحة. ولكن البطاطا من جانب آخر تعطي سعرات حرارية عالية وتزيد طرق تحضيرها من هذه السعرات أكثر.

وتقول الخبيرة، "يمتنع الكثيرون عن تناول البطاطا بسبب احتوائها على نسبة عالية من النشاء والسعرات الحرارية. كما تحتوي على كمية غير قليلة من النشاء المقاوم، المفيد، ولكن بعد المعالجة الحرارية يفقد هذه الخصائص، ما يسبب ارتفاع مؤشر نسبة السكر".

وتضيف الدكتورة. ولكن كل شيء يعتمد على طريقة التحضير، وتقول، "أعلى السعرات الحرارية تعطيها البطاطا المقلية، لذلك هي الأكثر ضررا. ومهروس البطاطا يحتوي على أعلى مؤشر للسكر. وإضافة الزيت إلى مهروس البطاطا، يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية أيضا".

ووفقا لها، مع ذلك، يمكن تحضير البطاطا بحيث تبقى محافظة على خصائصها المفيدة وذات سعرات حرارية قليلة. وتقول، "يفضل تناول البطاطا الفتية المشوية بقشرتها. لأنه تحت قشرة البطاطا توجد مواد عديدة مضادة للأكسدة".

وتضيف، نفس هذا الشيء ينطبق على البطاط الحلو، الذي يحتوي على نسبة عالية من النشاء ومصدر للسعرات الحرارية إضافة إلى احتوائه على السكر.