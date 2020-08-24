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ما خطورة عصير الفاكهة الطازج على الصحة؟

24
AUGUST
2020
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أعلنت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء، أن عصائر الفاكهة الطازجة تحتوي على الفيتامينات والعناصر المعدنية المفيدة. ولكن تناولها بصورة منتظمة يسبب مشكلات صحية.
 
وتشير الأخصائية، إلى أن كوبا من عصير البرتقال المركز الطازج، نحصل عليه من عصر برتقالتين كبيرتين، "والإنسان عمليا لا يأكل هذه الكمية في وقت واحد". لذلك "إذا قارنا  100 ملليلتر من هذا العصير و100 ميلليلتر من الكولا، سنرى أن نسبة السكر فيهما متماثلة تقريبا".
 
وتؤكد، أن عصير الفواكه الطازج عمليا لا يحتوي على الألياف الغذائية، التي تبطء امتصاص الغلوكوز والفركتوز، ولها تأثير إيجابي في نبيت الأمعاء. وتقول، "نتيجة تناول كوب من العصير الطازج نحصل فورا على كمية كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة السهلة الهضم- الغلوكوز والفركتوز ، وبالتالي نؤثر سلبا في عملية استقلاب الكربوهيدرات والتمثيل الغذائي في الكبد ".
 
وتحذر بافلوفا، من أن تناول عصائر الفاكهة الطازجة بصورة منتظمة، عاجلا أم آجلا سيؤدي إلى الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، أو النقرس.
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