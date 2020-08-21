A + A -

كمبردج (ماساشوستس الأميركية): د. أنتوني كاماروف -

س: فيروس «كورونا» هو حالة صحية طارئة غير مسبوقة. لماذا لا يمكننا الإسراع في تطوير عقاقير فعالة وآمنة لمواجهته؟

ج: هذا ما نريده جميعاً: أن يكون سريعاً وفعالاً وآمناً، لكن لا يمكننا عادة الحصول على الثلاثة معاً، لذلك نكتفي بالفعالية والأمان.

في الولايات المتحدة، توافق إدارة الغذاء والدواء على أدوية لعلاج أمراض معينة. ولكي يثبت الأطباء لـ«إدارة الغذاء والدواء» أن الدواء فعال وآمن، يحتاج الأطباء إلى بعض الوقت. ويجب تجنيد عدد كبير من المرضى ومتابعتهم لمعرفة ما إذا كان الدواء قد نجح وما إذا كان قد تسبب في آثار جانبية خطيرة - وهذا كله يستغرق الكثير من الوقت. أما إذا اختصر الأطباء الوقت فقد يتوصلون إلى استخلاص استنتاجات خاطئة حول ما إذا كان الدواء فعالاً وآمناً.

في بعض الأحيان لا تظهر الآثار الجانبية النادرة والخطيرة إلا بعد تناول الكثير من الأشخاص للدواء لفترة طويلة. على سبيل المثال، تمت دراسة عقار «روفيكوسيت» rofecoxib (فيوكس Vioxx) لالتهاب المفاصل على آلاف المرضى، وقرر الخبراء في النهاية أنه آمن، وتمت الموافقة على استخدامه. لكن عندما بدأ مئات الآلاف من الأشخاص في تناول الدواء، اتضح أن العقار يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الحاد والنوبات القلبية، وتم سحب العقار من الأسواق.

لذا، ولتطوير دواء لمرض فيروسي جديد مثل «كوفيد - 19»، عليك معرفة تكوين الفيروس لأنه قد يكون لديه نقطة ضعف يمكننا مهاجمتها من خلاله، بعقار. ويتعين علينا تعلم كيف يرتبط الفيروس بخلايا الشخص ثم يدخل إليها، وكيف يتكاثر بمجرد أن يكون داخل الخلايا، وذلك حتى تتمكن من إيجاد دواء يعيق هذه الخطوات.

يحدث بين الحين والآخر أن يكون دواء قديم لمرض قديم فعال أيضاً ضد مرض جديد. فلدينا طرق للاختبار السريع لمعرفة ما إذا كانت آلاف الأدوية المعتمدة بالفعل لعلاج أمراض أخرى قد تعالج أيضاً مرضاً جديداً. عندما يحدث ذلك، فإنه يسرع الأمور بشكل كبير، حيث إن الأدوية المعتمدة لديها سجلات للسلامة ويتم تصنيعها بالفعل.

على سبيل المثال، ثبتت فعالية عقارين في علاج فيروس «كوفيد - 19» هما: «رميديسفير remdesivir «(فيكلوري Veklury)، و«ديكساميثاسون dexamethasone «(ديكاردون Decadron)، رغم أنهما طورا في الأصل لعلاج أمراض أخرى. ولذلك فإن تطوير دواء جديد سيكون أبطأ بكثير.

يتساءل الكثير من الناس عن سبب بطء عملية الموافقة في «إدارة الغذاء والدواء» الأميركية. في الواقع، فإن عملية إدارة الغذاء والدواء أسرع من نظيراتها في العديد من الدول المتقدمة الأخرى. لكنها في المقابل تسير بطريقة حذرة ومدروسة ونجحت جهودها بالفعل في وضع حد لمعاناة الكثيرين وأنقذت الكثير من الأرواح. على سبيل المثال، في أوائل الستينيات من القرن الماضي، اكتشف اختبار «إدارة الغذاء والدواء» الأميركية آثاراً جانبية خطيرة لعقار «ثاليدومايد» ومنعت دخوله إلى السوق الأميركية، مما أدى إلى إنقاذ آلاف الأطفال الأميركيين من العيوب الخلقية.

واليوم يجري اختبار العديد من الأدوية واللقاحات القديمة والجديدة على حد سواء بعناية لمواجهة فيروس «كورونا» بصورة تفوق أي اختبار سابق لعلاج مرض جديد آخر، وهذا في حد ذاته سبب للتفاؤل.

- رئيس تحرير «رسالة هارفارد الصحية»، خدمات «تريبيون ميديا»