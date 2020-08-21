living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انتبه..هذه العلامات تدل على إصابتك بشكل خطير من "كوفيد-19"!

21
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ينتج فيروس كورونا تأثيرات مختلفة بشكل ملحوظ، تتراوح من ردود الفعل غير المصحوبة بأعراض إلى تفاقم حالات المرض في وحدات العناية المركزة.
وكشفت خبيرة بارزة في الأمراض المعدية، أن هناك 4 أعراض تشير إلى شكل أكثر خطورة من المرض. وما يجعل "كوفيد-19" عدوا هائلا، هو عدم القدرة على التنبؤ بتأثيراته.
 
ويبدو أن بعض الأشخاص لا يعانون من أعراض، بينما يواجه البعض الآخر تأثيرات قد لا يتعافون منها أبدا.
 
وفي حديثها إلى "إكسبريس"، قامت الدكتورة كارولين هيمسلي، القائدة السريرية للأمراض المعدية في مستشفى لندن الرائد، والمستشارة الطبية لمزود معدات الوقاية الشخصية Wise Protec، بفهرسة شدة الأعراض.
 
وقالت هيمسلي، العديد من الناس تظهر عليهم أعراض تنفسية تقليدية، مثل السعال الجاف المستمر ومشاكل التنفس والتهاب الحلق واحتقان الأنف.
 
وأضافت: "نحن نعلم الآن أن الأعراض الأخرى قد تشمل فقدان حاسة الشم أو التذوق أو ظهور أعراض معدية معوية، ولكن عددا كبيرا من المصابين بـ"كوفيد-19" لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق". وحذرت من أن هذه الأعراض ليست عادة مدعاة للقلق، ولكن بعض الأعراض قد تتسبب في شكل أكثر خطورة من المرض.
 
واستطردت موضحة: "الأعراض التي يجب الانتباه لها هي ضيق التنفس والحمى المستمرة وألم الصدر والارتباك. وإذا وجدت أنه لا يمكنك إنهاء جملة دون الشعور بضيق في التنفس أو أن تنفسك سريع حقا أثناء الراحة، أو تشعر بضيق في التنفس أثناء ممارسة الأنشطة اليومية العادية وغير المرهقة، فعليك بالتأكيد طلب المشورة الطبية".
 
ويمكن أن يشير مدى سرعة تفاقم الأعراض إلى شدة المرض، كما أن العديد ممن يعانون من أعراض المرض الحادة، تستمر معاناتهم لمدة أسبوع تقريبا عندما يكون لدى الجسم استجابة مناعية مبالغ فيها، وينبغي الانتباه إلى ذلك أيضا، وفقا لـهيمسلي.
 
وتابعت الخبيرة الصحية: "نحن نعلم أن الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض ويشعرون بالتوعك، هم أكثر عرضة للامتثال لرسائل الصحة العامة والبقاء في المنزل، وبالتالي تقليل انتشار الفيروس، ولكن من المهم ألا يتجاهل هؤلاء الأشخاص تفاقم الأعراض والحاجة إلى طلب المشورة".
 
كما أوضحت أن أولئك الذين ليس لديهم أعراض، قد يمارسون أعمالهم اليومية غير مدركين تماما أنهم معديون، ويمكن أن ينقلوا الفيروس إلى الآخرين.
 
لذا، من المهم بالنسبة لنا جميعا الالتزام بنظافة اليدين والتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة في الأماكن العامة، كما قالت هيمسلي.
 
- كيفية تخفيف الأعراض الخفيفة أثناء التواجد في المنزل:
 
لا يوجد حاليا علاج محدد لفيروس كورونا، ولكن غالبا يمكن تخفيف الأعراض في المنزل حتى تتعافى.
 
وكشفت إدارة الصحة الوطنية البريطانية، أنه إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، فيمكن اتباع ما يلي:
 
• ممارسة الراحة.
 
• شرب الكثير من السوائل (الماء هو الأفضل) لتجنب الجفاف.
 
• تناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين إذا شعرت بعدم الراحة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout