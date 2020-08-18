living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كورونا والطعام.. الجدل يعود ثانية والجواب "ثابت"

18
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عاد الجدل ثانية خلال الأيام الماضية حول الطعام وإمكانية انتقال عدوى كورونا جراءه، لا سيما بعد إعلان حكومة مقاطعة شينزن الصينية أن عينة من أجنحة الدجاج المجمدة المستوردة إلى المدينة من البرازيل ثبت وجود الفيروس عليها.
 
وانتشرت المخاوف مجددا من احتمال انتقال الفيروس إلى المستهلك عبر أغلفة الأطعمة، أو حتى الطعام نفسه، على الرغم من دعوة منظمة الصحة العالمية، الناس إلى عدم الخوف من الإصابة بالفيروس المستجد عبر المواد الغذائية.
 
كما شددت قبل يومين على ضرورة عدم الخوف من تلك المسألة، مؤكدة عدم وجود أدلة على أمراض تنفسية انتقلت من خلال مواد غذائية.
 
وقال مدير الطوارئ بالمنظمة مايكل راين "على الناس ألا يخشوا الطعام أو أغلفة المواد الغذائية أو معالجة الطعام أو تسليمه"، مضيفا "لا توجد أدلة على أن المواد الغذائية أو سلسلة الغذاء تسهم في نقل الفيروس".
 
إلى ذلك، أكد عدة خبراء عدم انتقال العدوى عبر الطعام. ونقلت "نيويورك تايمز" عن عدد من الأطباء والخبراء تأكيدهم أن احتمال الإصابة بالفيروس من الطعام، خاصة الأطعمة المجمدة والمعبأة، منخفض للغاية.
 
 
لا صلة بين الطعام وانتقال العدوى
كما أوضحت أنجيلا راسموسن، عالمة الفيروسات في جامعة كولومبيا، تعليقا على خبر انتقال الفيروس التاجي عبر أغلفة مجمدة لأجنحة الدجاج في المدينة الصينية قبل أيام: "هذا يعني أن شخصًا ما مصاب بالفيروس تعامل مع علب أجنحة الدجاج هذه".
 
كما نقلت عن سي براندون أوغبونو، عالم بيئة الأمراض في جامعة ييل قوله: "لا صلة بين الأغذية المجمدة وانتقال العدوى"، مضيفاً "عندما يتجاوز الفيروس حدود الدول، فمن شبه المؤكد أنه انتقل عبر سائقين، وليس عبر المنتجات التجارية التي يشحنونها".
 
يذكر أن مسألة الطعام والفيروس التاجي كانت ظهرت أيضا قبل أشهر مع تسجيل إصابات في سوق للمأكولات البحرية في الصين، إلا أن المنظمة الأممية استبعدت كذلك في حينه احتمال انتقال العدوى من سمك السلمون.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout