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الصحة العالمية: تفشي كورونا يقوده الشباب دون أن يدركوا

18
AUGUST
2020
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قال المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي بمنظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن انتشار فيروس كورونا يقوده بشكل متزايد أشخاص أعمارهم بين العشرينات والثلاثينيات والأربعينيات ولا يدرك كثيرون أنهم أصيبوا بالعدوى.
 
وقال تاكيشي كاساي، في إفادة عبر الإنترنت: "هذا يزيد من مخاطر التداعيات على الفئات الأكثر ضعفا: كبار السن والمرضى الذين يتلقون رعاية طويلة الأمد والذين يعيشون في مناطق مكتظة بالسكان ومناطق محرومة".
 
وقال الدكتور كاساي إن "هذه هي المرحلة التي ستحتاج فيها الحكومات للتعامل مع الزيادات أو الزيادات المتعددة، ولكن بطريقة مستدامة".
 
وأضاف أن الحكومات ستحتاج إلى استجابات مستهدفة في وقت مبكر لتفشي المرض، ومواصلة تحسين أنظمة الرعاية الصحية، وتعزيز عادات صحية "طبيعية جديدة" من شأنها أن تساعد في منع انتشار الفيروس.
 
"قد تكون مثل هذه الأساليب أكثر فعالية، وتقلل من الاضطرابات الاجتماعية وتأثيرها على الاقتصادات"، وفقا لكاساي.
 
وكانت وزارة الصحة الروسية أعلنت، السبت، عن بدء إنتاج اللقاح الذي يحمل اسم "سبوتنك-في" Sputnik V، وتم تطويره من قبل مركز "غاماليا" الوطني لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية، بحسب ما أفادت وكالة "إنترفاكس" للأنباء، وبذلك أصبحت روسيا أول دولة على مستوى العالم تشرع في إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.
 
وقالت روسيا إن اللقاح سيطرح بنهاية الشهر الجاري.
 
ومن المخطط أن تنفذ حملة التطعيم باللقاح الجديد ضد الفيروس التاجي على مرحلتين تفصل بينهما فترة زمنية ثلاثة أسابيع.
 
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعرب عن أمله بأن يثبت اللقاح الروسي "سبوتنيك-في" فعاليته في علاج فيروس كورونا.
 
لكنه شدد على أنه من المهم الالتزام بكافة القواعد العملية في صناعة العقاقير.
 
وقال ترمب إن واشنطن لا تعرف الكثير عن اللقاح الروسي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما ملموسا في تطوير لقاحٍ لكورونا، مضيفا أن بلاده ستعلن عن شيء في المستقبل غير البعيد.
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