living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تداعيات إنفجار بيروت على الصحة (د. حنينا أبي نادر)

18
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لقد شكّل إنفجار بيروت رابع أقوى إنفجار في العالم نظرًا للمتفجرات التي ينتج عنها تفجير تفاعلي سريعhigh order explosives ، الأمر الذي يستوجب خطة لإنشاء نظام يُعنى بالكوارث على الصعيد الإقليمي regional disaster system plan . وتستلزم هذه الحادثة التي نجم عنها إصابات متعددة multiple casualty incident فريقًا لديه معلومات وفيرة وإمكانية تواصل وتقييم لنوع الأضرار وسببها وحجمها على الأرض من أجل التحرّك بسرعة وبشكلٍ صحيح .

في هذا الإطار ، يُمكِن لوحدة إدارة الكوارث Disaster Management Unit أن تصنّف الإصابات بواسطة الألوان مثلاً : اللّون الأسود (متوفي) ، واللّون الأحمر (يُعاني من نزيف) ، واللّون الأصفر (مُصابٌ بكسور) ، واللّون الأخضر لمن لا يزال بإمكانه المشي على سبيل المثال . يجب نقل الأشخاص الذين يُعانون من إصاباتٍ خطيرة إلى أقرب مستشفى متوفّر لهم . وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ بعض البلدان لديها فريق بحث وإنقاذ search and rescue team أكثر تطوّرًا .

ولا تكون الإصابةُ إصابةً جسدية وحسب ، بل يُمكِن أن تكون نفسية أيضًا . فغالبًا ما نلاحظ حدوث التّفاعُل الحادّ للكَرْب acute stress reaction الذي قد يتحوّل في غضون أيامٍ قليلة ليصبح اضطرابًا . ويُظهِر البعض ، بعد مدة شهرٍ واحد ، اضطرابَ الكَرْب التالي للصدمة النفسية PTSD . أما الأعراض الشائعة فهي الإصابة بالذهول ، واليقظة المفرطة ، وتجنّب الحديث عن الحادثة أو الصور ذات الصلة ، والكوابيس ، والشعور بالأسر ، والمشاعر السلبية ، واسترجاع لمحات من الحادثة، وعدم القدرة على التذكّر ، والشعور بانقطاع الوقت وبالانفعال (إرتجاف وتعرّق وتهيّج) . وهناك فريقٌ معني بالأمراض النفسية على استعدادٍ للاستماع إلى المرضى ومساعدتهم بالإضافة إلى متابعة حالتهم النفسية . كما أنّني سأتطرّق إلى تأثير الغازات علينا في الموضوع الذي سأنشره في الأسبوع المقبل .    

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout