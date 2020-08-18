رسالة مؤثرة لطبيب مصري قبل رحيله.. "أطفالي يا الله"

A + A -

شيع أهالي قرية "أبو غنيمة" بمحافظة كفر الشيخ المصرية، الأحد، الطبيب الشاب أحمد ماضي (37 عاماً) مدير مستشفي العزل الصحي في العجمي، الذي توفي متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا.

وأصيب ماضي بكوفيد 19 ومكث في العناية المركزة حوالي أسبوعين قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وترك رسالة مؤثرة هي أقرب إلى الوصية كتبها قبل وفاته بأيام قليلة.

كما وصف في رسالته معاناته مع الفيروس المستجد وعبر عن آلامه ومخاوفه، كما عبّر عن يقينه من اقتراب النهاية، وهو الطبيب الذي مرت عليه العديد من الحالات المشابهة.

لكن، الجزء الأخير من الرسالة كان مؤثراً حيث ذكر فيه أطفاله وأسرته وخوفه على مصيرهم من بعد رحيله.. وقال نصاً في رسالته: (بينما أنا راقد على سريري بالعناية المركزة، أكافح كي أتنفس الهواء بصعوبة، وأعاني من ألم رهيب ينهش كل قطعة من جسدي، الذي لم يبقَ فيه شيء غير متصل بأنابيب وخراطيم، أراقب نظرات زملائي من الأطباء والتمريض ما بين خوف ورجاء، وتحركات سريعة ومضطربة لتجهيز جهاز التنفس الصناعي لهبوط حاد في نسبة الأكسجين بالدم، معلنا فشل جهازي التنفسي الرباني في العمل.. وبداية طريق أنا أعلم نهايته المحتومة طالما شاهدته وأنا الطبيب المسؤول عن علاج هذا المرض اللعين".

النهاية

وتابع "أستطيع أن أرى نهايته الآن بوضوح منذ أيام ودعت زميلاً لي كان يرقد على بعد خطوات مني وكان قد سبقني إلى ما أنا ذاهب إليه الآن، لست والله خائفاً الآن، فأنا أشهد الله بأني لم أقصر في أداء الواجب وتحمل الأمانة، وأرجو من الله أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم وأن يجعل عملنا ومرضنا هذا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، كل ما أرجو إن بادر بي الأجل وحانت لحظة الفراق أن يتكفل الله برعايته وحفظه أسرتي وأطفالي الذين أفتقدهم بشدة ويعتصر قلبي فراقهم".

كما أضاف: "وصيتي إليك يا الله أطفالي الذين لن أفرح بهم أستودعك يا الله هؤلاء الأطفال الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بك، وأن تذكروني إخوتي بكل جميل ولا تنسوني من صالح دعائكم.. أخوكم أحمد ماضي".

والمفارقة أن صديق الطبيب الراحل "محمد ندير" لقي نفس المصير مؤخراً قبل أيام من رحيل أحمد ماضي.

ونعى ماضي صديقه ندير ونشر صورهما معاً، كما ذكره في رسالته الأخيرة.

إلى ذلك، ذكرت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و19 حالة وفاة الأحد.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها، و5160 حالة وفاة.