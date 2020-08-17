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علامات تشير إلى نقص المغنيسيوم في الجسم

17
AUGUST
2020
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كشفت الدكتورة إيرينا موراديان، أخصائية أمراض القلب، علامات تشير إلى نقص تركيز عنصر المغنيسيوم في الجسم، والمواد الغذائية الغنية به.
 
وتشير الدكتورة، إلى أن عنصر المغنيسيوم يلعب دورا مهما في وظائف الخلايا المختلفة، بما فيها التمثيل الغذائي للبروتينات والكربوهيدرات والدهون. كما أنه يخفض مستوى ضغط الدم  ومقاومة الأوعية الدموية للأطراف.
 
ووفقا لها، أفضل مصادر المغنيسيوم هي الحنطة السوداء والمكسرات والبازلاء والمشمش المجفف والخضروات الورقية والمأكولات البحرية. وتقول، "يحتاج الجسم في اليوم إلى 300-400 ملغم من المغنيسيوم، ولكن حاجة الرياضيين والنساء الحوامل تكون أكبر".
 
والعلامات الواضحة التي تؤكد على نقص المغنيسيوم في الجسم هي:
زيادة التعب والتهيج وضعف الذاكرة واللامبلاة؛ وتشنجات عضلية؛ وفقدان الشهية والغثيان والتقيؤ وتغير لون البراز؛ عدم انتظام النبض وآلام في القلب؛ تساقط الشعر وتقصف الأظافر.
 
وقد تكون أسباب نقص المغنيسوم: عدم تناول مواد غذائية محتوية على نسبة جيدة من المغنيسيوم. لذلك من الضروري تناول الفواكه والخضروات؛ الإجهاد البدني والعاطفي؛ أمراض الجهاز الهضمي وعدم امتصاص المغنيسيوم في الأمعاء؛ أمراض الغدد الصماء؛ أمراض الكلى؛ تناول أدوية مدرة للبول، ومضادات الديدان، وأدوية القلب (غليكوسيدات القلب).
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