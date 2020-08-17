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حدد خبراء أماكن قالوا إن احتمال إصابة مرتاديها بالفيروس التاجي أكبر من غيرها، وأهمها الحانات والنوادي الليلية.

ولفت أستاذ البيولوجيا الجزيئية في جامعة نوتنغهام، جوناثان بول، إلى أن ارتياد مثل هذه الأماكن يأتي بالدرجة الأولى بهدف التواصل والسمر، ويكاد يكون من المستحيل الحفاظ هناك على مسافة التباعد الاجتماعي.

إضافة إلى ذلك، يصبح زبائن أماكن الترفيه تحت تأثير الكحول، أكثر استرخاء، ويتناسون قواعد السلامة.

كما يوجد عامل آخر يزيد من خطورة هذه الأماكن، وهو التهوية السيئة وخاصة أنها تتميز بحجرات مغلقة قليلة المنافذ، ما يزيد من خطورة الانتشار السريع للعدوى.

ويضرب هؤلاء الخبراء مثلا بحالة "موزع فائق للعدوى" في كوريا الجنوبية، وهي لرجل زار خمس حانات ونوادي ترفيهية في ليلة واحدة، وعقب ذلك لم يكن مستغربا أن يصاب بالعدوى.

وسرعان ما اتضح أن "غارات" الرجل على أماكن الترفيه الليلية قد تسببت في إصابة مئة شخص آخر، وإثر ذاك قرر عمدة سيئول إغلاق الحانات والمحلات المشابهة.