living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فاكهة شائعة تناولها بانتظام يجنبك أعراض باركنسون

14
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يوصف مرض باركنسون بأنه حالة تسبب زيادة تلف الدماغ بشكل تدريجي بمرور الوقت. ولكن، يمكن تقليل خطر الإصابة بأعراض حالة التنكس العصبي هذه، عن طريق تناول فاكهة معينة بانتظام.
 
وينتج مرض باركنسون عن فقدان الخلايا العصبية في جزء معين من الدماغ. وتُستخدم هذه الخلايا العصبية للمساعدة في إرسال الرسائل بين الدماغ والجهاز العصبي.
 
وتميل أعراض مرض باركنسون إلى التطور تدريجيا، ولا تظهر إلا بشكل خفيف في البداية.
 
ويزعم الباحثون أن تناول التوت بانتظام هو وسيلة سهلة للحماية من أعراض مرض باركنسون، حيث أن التوت غني بالألياف، وهو أمر ضروري للحد من مخاطر الأعراض، وفقا للمؤسسة الخيرية Michael J. Fox Foundation For Parkinson's Research لأبحاث باركينسون.
 
وتساعد الألياف في الحماية من الإمساك، وهو أحد الأعراض الرئيسية لمرضى باركنسون. ويدفع الفضلات عبر الأمعاء، ما يشجع حركة الأمعاء.
 
وإذا لم تكن معتادا على تناول كميات كبيرة من الألياف، فيجب أن تبدأ تدريجيا في زيادة كميات صغيرة منه في نظامك الغذائي.
 
وقالت المؤسسة الخيرية: "إن الإمساك، للأسف، شائع بين المصابين بمرض باركنسون. ليست هذه الأعراض غير الحركية مزعجة فحسب، بل يمكن أن تتداخل مع امتصاص الأدوية والاستفادة منها. والخطوات الأولى في إدارة الإمساك هي التغييرات الغذائية ونمط الحياة".
 
وأضافت المؤسسة: "الألياف تساعد على طرد الفضلات في الأمعاء. زد تدريجيا كمية الألياف في نظامك الغذائي مع الخضار والتوت والفواكه ذات القشرة، مثل الكمثرى والتفاح، والحبوب الكاملة".
 
وتابعت: "كلما زادت كمية الألياف التي تتناولها، يجب عليك أيضا زيادة تناول السوائل، حيث تعمل الألياف والسوائل معا لتطبيع حركات الأمعاء."
 
ويمكن لمرضى باركنسون أيضا الحد من خطر الإصابة بالإمساك عن طريق التأكد من بقائهم رطبين. ويزيد الماء من التدفق عبر الجهاز الهضمي، ما يحفز حركة الأمعاء.
 
ويعد شرب السوائل في الصباح أفضل طريقة للتخلص من الإمساك. ويستفيد بعض المرضى أيضا من تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم.
 
وتتيح الوجبات الأصغر حجما للوجبات الخفيفة مزيدا من الوقت للهضم، وهو أمر أساسي لتفريغ أمعائك.
 
وتشمل العلامات الشائعة لمرض باركنسون الرعاش وبطء الحركة وتيبس العضلات. وتقول الجمعية الخيرية إن تصلب العضلات يجعل تعابير الوجه أكثر صعوبة.
 
وتبدأ الهزات عادة في اليد أو الذراع، ومن المرجح أن تحدث عند استرخاء الذراع.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout