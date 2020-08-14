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كيف نحمي أنفسنا من التسمم بالعفن؟

14
AUGUST
2020
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أعلنت الدكتورة نورية ديانوفا، أخصائية طب الجهاز الهضمي، أن بعض أنواع العفن لا ترى بالعين المجردة. فكيف نحمي المواد الغذائية منها؟
 
تشير الدكتورة، إلى اختلاف أنواع العفن، فهناك أنواع تستخدم في صناعة الأجبان مثل Camembert و Brie، الصالحة للأكل تماما، في حين يصبح الجبن العادي، الذي تظهر عليه بقع زرقاء أو خضراء غير صالح للأكل.
 
وتقول، "بالنسبة للأشخاص الذين حالة جهازهم الهضمي جيدة سوف يعانون من إسهال بسيط عند تناولهم العفن الذي ينمو تلقائيا على المواد الغذائية. ولكن بالنسبة للأطفال سيسبب لهم الحساسية أو الإسهال الشديد، وقد يظهر طفح جلدي. وبعدها سيتأثر عند تناوله حتى العفن الصالح للأكل".
 
وتضيف، يمكن رؤية العفن الذي يظهر على المواد الغذائية الصلبة، مثل الخبز والجبن وغيرها. ولكن لكي نكتشف العفن الأبيض في منتجات الألبان المخمرة وفي القناني يجب عدم رجها، بل فتحها وفحص غطائها من الداخل والتأكد من عدم وجود العفن.
 
وتنصح الخبيرة بعدم الاحتفاظ بالمواد القابلة للتلف خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين، وتقول، "يحتوي الهواء على أنواع مختلفة من العفن، التي تسقط على المواد الغذائية، ولكنها غير مرئية ولا نشعر بها عند الأكل. لذلك إذا ظهر أي شك يجب عدم تناول المادة. وإن قطع الجزء المتعفن من المادة الغذائية أو غليها، لا يقضي عليه أبدا، لأن جذور العفن متشعبة ومنتشرة في جسم المادة الغذائية".
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