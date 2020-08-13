أفضل الأطباق لوجبة الإفطار

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تقول الدكتورة يوليا تشيخونينا، خبيرة التغذية الروسية، إنه يمكن اعتبار وجبة الفطور مفيدة فقط إذا احتوت على البروتينات والكربوهيدرات.

وتقول "يجب أن تحتوي وجبة الفطور على عدة أنواع من المأكولات، وليس على نوع واحد فقط كما هو شائع".

ووفقا لها، الكربوهيدرات ضرورية للإنسان، كمصدر للطاقة في الصباح. ولكن وجبة فطور من دون البروتينات التي يمكن الحصول عليها من البيض أو الجبن وغيرهما، يزيد من احتمال عدم الحصول على حاجة الجسم اليومية منها خلال النهار.

وتقول، "إذا لم يحصل الجسم على كمية البروتينات اللازمة في اليوم، فسوف يحصل على فائض من الدهون والكربوهيدرات، وليس هناك خيارات غيرها".

وتضيف الخبيرة، بأن هذا له علاقة مباشرة بزيادة الوزن.