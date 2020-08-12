أفضل طعام لتخفيض مستوى القلق

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أعلنت فيليتش جاكا، رئيسة الجمعية الدولية لبحوث الطب النفسي الغذائي، أن النظام الغذائي المتوازن يخفض من مستوى القلق والاكتئاب.

وقالت في حديث لصحيفة موسكوفسكي كومسوموليتس، إن المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من الدهون والسكر تسبب سوء المزاج، وأفضل نظام غذائي لتحسين المزاج هو حمية البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى عدم الإفراط في تناول الطعام.

وكانت الدكتورة يلينا سولومالتينا، خبيرة التغذية الروسية، قد أعلنت في نوفمبر عام 2019 ، أن الطعام السيء والكحول في البداية يحسنان المزاج، ولكن بعد فترة قصيرة يسوء. لأن الكحول يسبب التسمم وجفاف الجسم، ما يؤدي إلى سوء الحالة الصحية.

وتؤكد سولوماتينا، على أن المشروبات الكحولية تؤثر بصورة مختلفة في الناس، شأنها شأن الشوكولاتة. وكذلك المواد المالحة، مشيرة إلى أنها في البداية تحسن المزاج ولكن الأملاح بعد ذلك تربط السوائل، ما يؤدي إلى سوء دوران الدم وضعف عام.

وتشير الخبيرة الروسية، إلى أن الموز والطماطم والحمضيات والجزر والشوكولاتة الداكنة والمكسرات والزبادي ومنتجات الألبان والكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان والمعكرونة مع المأكولات البحرية والشاي الأخضر تساعد على تحسين المزاج.