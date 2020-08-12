خبير تغذية يتحدث عن مخاطر تناول الشوفان يوميا

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تحدثت أخصائية التغذية غالينا بارتاشيفيتش، في مقابلة مع بوابة NGS24 يوم الأحد 9 أغسطس/ آب، عن الخصائص السلبية لدقيق الشوفان ومخاطر تناوله كل يوم.

فبحسب الخبيرة فإن دقيق الشوفان يحتوي على مواد تمنع الامتصاص الطبيعي للكالسيوم - فيتات. بدوره، يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى هشاشة العظام، المعروفة باسم "أمراض العظام". لتجنب مثل هذه العواقب، يجوز تناول دقيق الشوفان بما لا يزيد عن مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

بدلاً من هذه العصيدة، توصي أخصائية التغذية بتناول الحنطة السوداء أو الشعير على الإفطار، وكذلك الأرز والبرغل. وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن حليب الشوفان لا يؤذي الجسم، كما أن فيتامين "د" الذي يحتويه يعزز نمو الشعر والأظافر.