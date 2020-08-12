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الأسباب الشائعة للوفاة إثر حدوث إنفجار (د. حنينا أبي نادر)

12
AUGUST
2020
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الإصابة الكليلة blunt trauma هي الإصابة الأوّلية التي تتمثل في الكدمات أو الجروح أو التمزّقات أو النّزيف الداخلي ، وهي تتناقض مع الإصابة المُخترقة penetrating trauma ونذكر مثالاً على ذلك دخول شظايا إلى الجسم مما يؤدي إلى الموت . وتتسبّب بعض الإصابات في حدوث انسداد هوائي يؤدي إلى خطر على الحياة .  
 
إنّ المتفجرات التي ينتج عنها تفجير تفاعلي سريع تتسبّب في موجات قد تفجّر الرّئتين بالضغط الشديد مما يؤدي ، بشكلٍ رئيسي ، إلى إصابة تَغيُّر الضغط barotrauma وإلى احتمال حدوث وفاة . أما النوع الثاني من الإصابة فقد يكون ناجمًا عن الإصابات بأجسام في حين أنّ النوع الثالث منها عادةً ما يأتي نتيجة القذف والإصابة بكسور . وتنجم الإصابة الرابعة والأخيرة عن الحروق التي تتسبّب في انحِلال الرُّبَيْدات rhabdomyolysis (الكلى) أو عن إصابة الرّئتين (الرّبو / مرض الانسداد الرئوي المزمن COPD) من جرّاء حطام الحادثة وانبعاثاتها .  
 
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنّ الكثير من الأشخاص تتعرّض عيونهم للضرر (10%) أو لتمزّق الغشاء الطّبلي tympanic membrane rupture . كما نشير إلى أهمّية إخضاع الأشخاص الذين يتوجّب خياطة جروحهم لإبرة الكزاز . ونضيف أنّ كثيرين سيعانون من إرتجاجِ الدماغ أو إضطراب ما بعد الصدمة PTSD وبالتالي ، ينبغي متابعة حالتهم .    
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