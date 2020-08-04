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تحذير فرنسي: كورونا ليس في عطلة

4
AUGUST
2020
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حذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الفرنسيين، الاثنين، داعيا إلى الالتزام بأكبر قدر ممكن من الحذر في مواجهة مرض كوفيد-19، الذي بدأ يظهر إشارات على العودة، قائلا إن فيروس كورونا "لم يذهب في عطلة".
 
وسجلت فرنسا، 3376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأيام الثلاثة الماضية، بينما عاود عدد الخاضعين للعلاج في وحدات الرعاية الفائقة الارتفاع.
 
وظل متوسط الإصابات فوق الألف لليوم الخامس على التوالي، وذلك في أعلى معدل منذ العزل العام الذي استمر شهرين.
 
ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة في فرنسا حتى الآن إلى 191295 بينما بلغت الوفيات 30294.
 
وقال كاستيكس للصحفيين في مدينة ليل بشمال فرنسا، حيث أصبح وضع الكمامات إلزاميا في العديد من مناطق السير والتنزه "يجب ألا نفرط في حذرنا".
 
وتابع "لم يذهب الفيروس في عطلة ولا نحن كذلك" مضيفا أن من المهم أن تتجنب فرنسا فرض إجراءات العزل العام مرة أخرى على مستوى البلاد.
 
كما قررت مدينة نيس بجنوب البلاد اليوم الاثنين جعل وضع الكمامات إلزاميا في العديد من المناطق، بما في ذلك أجزاء من منطقة (بروميناد ديزونجليه) السياحية.
 
وسجلت فرنسا سابع أعلى معدل وفيات في العالم جراء الإصابة بمرض كوفيد-19.
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