كيف تتخلصين من الدهون بعد سن الأربعين؟

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تقدم الدكتورة يلينا كالين خبيرة التغذية الروسية نصائح للنساء اللواتي تجاوزن الأربعين من العمر، وتقترح عليهن تناول مواد غذائية تسرع عملية التمثيل الغذائي، وحرق الدهون وفقدان الوزن.

وتشير الخبيرة، إلى أن الحميات الغذائية المشددة قد تلحق الضرر بالجسم. وتقول، "بعد الأربعين من العمر، تتباطأ عملية التمثيل الغذائي، وتتغير الخلفية الهرمونية. ولا يعمل المبيضان كما في سن العشرين. وإن اتباع حمية غذائية قاسية أو حمية غذائية واحدة، يمكن أن تلحق الضرر بالصحة".

وتضيف، مع التقدم بالعمر يستنفد جسم المرأة احتياطي هرمون الأستروجين، الذي يساهم في عملية التمثيل الغذائي والمسؤول عن الاستقرار العاطفي. وتقول، "يؤدي نقص هذا الهرمون إلى التهيج والتعب السريع. لذلك يفضل إضافة المواد الغذائية النباتية المحتوية على الأستروجين إلى النظام الغذائي".

والمواد الغذائية النباتية المحتوية على هذا الهرمون، هي: زيت بذور الكتان، التفاح، المشمش، الرمان، الفاصوليا، الحمص، البازلاء، فول الصويا، الكرفس، السبانخ، الهليون، الباذنجان، بذور اليقطين والمكسرات، الكركم والزنجبيل، ولحم الدواجن والأسماك والمحار والحبار.

وتنصح الخبيرة بتناول الحبوب الكاملة: الشوفان والأرز البني والشعير والجودار، للحفاظ على التوازن الهرموني.

وتضيف، كما يجب ممارسة النشاط البدني والمشي وإجراء تمارين بدنية خفيفة والسباحة، كلها تساعد على حرق السعرات الحرارية والحفاظ على رشاقة الجسم، وتقول، "يمكن أيضا المشي في الهواء الطلق، من أجل تحسين الدورة الدموية وعملية التمثيل الغذائي. ومن المهم شرب كمية كافية من الماء. لأن الماء يساهم في انشطار الدهون ويحافظ على مرونة الجلد".