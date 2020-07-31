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مواد غذائية خطرة على مرضى السكري

31
JULY
2020
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حذرت خبيرة التغذية الروسية يلينا سولوماتينا، مرضى السكري، من تناول بعض المواد الغذائية، لأنها تلحق الضرر بصحتهم وتزيد من معاناتهم.

ووفقا لها، قبل كل شيء يجب على مرضى السكري الامتناع عن تناول مواد غذائية ذات مؤشر سكر عال، وتقول “تكمن المشكلة في أننا لا نشك بأن هذا المنتج أو ذاك يشكل تناوله خطورة على الصحة. فمثلا يمنع مرضى السكري من تناول النقانق المتنوعة، وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من النشاء، والكوليسترول. كما يجب الامتناع عن تناول الصلصات، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر أيضا ومواد مكثفة مصدرها النشاء”.

وتضيف، “يمنع مرضى السكري من تناول الدهون المتحولة، لأنها تلحق الضرر بجدران الأوعية الدموية”. ووفقا لها قد تكون هذه الدهون موجودة في منتجات الألبان، لذلك يجب التأكد من تركيبها قبل تناولها.

وتقول، “لن يؤثر سلبا تناول الجزر والشمندر الطازج، بل على العكس هذه الخضراوات مفيدة جدا، ولكن بعد الطهي يتغير مؤشر السكر فيها، لذلك تصبح محرمة على مرضى السكري”. وتنصح الخبيرة مرضى السكري بتناول الخضروات مثل البصل والبقدونس والثوم وغيرها، وكذلك منتجات ألبان عالية الجودة، ومواد غذائية محتوية على نسبة عالية من الألياف الغذائية، لتجنب حدوث طفرات في مستوى السكر في الدم.

وتقول الخبيرة، “من الضروري تناول البروتين، لأنه يتحلل في جسم مريض السكري، مثل صدور الدجاج والديك الرومي ولحم الأرنب. كما يجب تناول الأسماك لأنها تحتوي على فيتامين D الذي يعزز المناعة وفيتامين С الذي يحمي الغشاء المخاطي”. وأضافت الدكتورة، “من الضروري الاهتمام بتناول المياه، لأن تأثيرها إيجابي على عمل القلب والأوعية الدموية، وتخرج السموم والمواد الضارة من الجسم”.

روسيا اليوم
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