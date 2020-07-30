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طبيب يحذر من العواقب الخطيرة للهربس

30
JULY
2020
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تحدث طبيب الأمراض المعدية الروسي، إيليا أكينفييف، لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، عن العواقب الخطيرة التي يمكن أن يسببها الهربس.
 
وذكر المتخصص أن 90-95 في المائة من الناس حول العالم مصابون بهذا الفيروس، ولكنه لا يظهر لدى الجميع. وفقا له، الهربس هو مرض علامة يدل على مشاكل المناعة.
 
لاحظ الطبيب أن ظهور الهربس حتى مرتين في السنة يمكن اعتباره أمرا عاديا، ولكن "الطفح الجلدي" الأكثر تكرارًا هو مؤشر على مشاكل المناعة، في هذه الحالة، يجب استشارة أخصائي.
 
حذر الطبيب من أن الهربس قادر على التأثير ليس فقط على الأغشية المخاطية، ولكن أيضًا على الألياف العصبية. "إذا كثر الهربس، ولم تستشر الطبيب، يمكن أن تلتهب الأعصاب. على سبيل المثال، يتأثر العصب الوجهي الثلاثي التوائم. هذه المضاعفات تسبب الصداع الشديد، وجع الأسنان الحاد، وآلام الأذن. يمكن أن يؤدي التهاب هذا العصب إلى تشوه الوجه".
 
وأضاف أكينفييف أنه بالإضافة إلى ذلك، قد يصبح الشخص الذي يترك المرض دون علاج أصماً ويفقد البصر.
 
لاحظ الأخصائي أنه من الممكن تجنب تفاقم المرض من خلال مراعاة قواعد معينة. لذلك، في الطقس العاصف، تحتاج إلى استخدام مرطب شفاه صحي، وتناول الفواكه والخضروات الموسمية، وتزويد الجسم بالفيتامينات، والحصول على قسط كاف من النوم.
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