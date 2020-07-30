living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيروس كورونا: ما مصير مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي؟

30
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اتخذ نادي ريال مدريد الإجراءات اللازمة بعد ثبوت إصابة مهاجمه ماريانو دياز بفيروس كورونا بعد عودته من الإجازة القصيرة تحضيراً لمباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
 
ريال مدريد أعلن أن اللاعب بصحة جيدة وهو يخضع للحجر الصحي الإلزامي في انتظار تخلصه من الفيروس، في وقت كانت نتائج باقي افراد الفريق سلبية، علماً أن إداري بالفريق أعلن أن ماريانو تجنّب الاختلاط مع أي من زملائه يوم إجراء فحص الـ PCR.
 
وأمام هذا الوضع، أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه تواصل مع نادي ريال مدريد لمراقبة الموقف وقرارات السلطات الإسبانية المعنية، وأضاف البيان الصادر عن "يويفا": "نثق في أن هذه الحالة، لن تؤثر على إقامة المباراة بشكل طبيعي".
 
وسيغيب ماريانو عن تشكيلة الفريق المتوجهة الى إنجلترا والتي لن تخضع للحجر الصحي الإلزامي لكل الوافدين من اسبانيا بحسب قرار الحكومة البريطانية، بعد أن حصل الفريق الإسباني على الإذن الرسمي بذلك.
 
ماريانو سيكون اللاعب الثاني الذي سيغيب عن المباراة اضافة الى سيرجيو راموس الذي تلقى بطاقة حمراء في مباراة الذهاب، في وقت سيغيب سيرجيو اغويرو عن مانشستر سيتي بسبب الاصابة.
 
يُذكر أن ريال مدريد خسر بهدفين مقابل هدف أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 في مدريد، قبل توقف المسابقة في مارس الماضي.
Eurosport
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout