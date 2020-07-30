فيروس كورونا: ما مصير مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي؟

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اتخذ نادي ريال مدريد الإجراءات اللازمة بعد ثبوت إصابة مهاجمه ماريانو دياز بفيروس كورونا بعد عودته من الإجازة القصيرة تحضيراً لمباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد أعلن أن اللاعب بصحة جيدة وهو يخضع للحجر الصحي الإلزامي في انتظار تخلصه من الفيروس، في وقت كانت نتائج باقي افراد الفريق سلبية، علماً أن إداري بالفريق أعلن أن ماريانو تجنّب الاختلاط مع أي من زملائه يوم إجراء فحص الـ PCR.

وأمام هذا الوضع، أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه تواصل مع نادي ريال مدريد لمراقبة الموقف وقرارات السلطات الإسبانية المعنية، وأضاف البيان الصادر عن "يويفا": "نثق في أن هذه الحالة، لن تؤثر على إقامة المباراة بشكل طبيعي".

وسيغيب ماريانو عن تشكيلة الفريق المتوجهة الى إنجلترا والتي لن تخضع للحجر الصحي الإلزامي لكل الوافدين من اسبانيا بحسب قرار الحكومة البريطانية، بعد أن حصل الفريق الإسباني على الإذن الرسمي بذلك.

ماريانو سيكون اللاعب الثاني الذي سيغيب عن المباراة اضافة الى سيرجيو راموس الذي تلقى بطاقة حمراء في مباراة الذهاب، في وقت سيغيب سيرجيو اغويرو عن مانشستر سيتي بسبب الاصابة.

يُذكر أن ريال مدريد خسر بهدفين مقابل هدف أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 في مدريد، قبل توقف المسابقة في مارس الماضي.