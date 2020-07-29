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في الطريق.. ثان لقاح روسي محتمل لكورونا

29
JULY
2020
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ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الثلاثاء، أن معهدا حكوميا لعلم الفيروسات بدأ تجريب ثاني لقاح روسي محتمل لكوفيد-19 على البشر، إذ جرى حقن أول متطوع من 5 بجرعة منه يوم 27 يوليو.
 
وقالت الوكالة إن المتطوع يشعر بالتحسن.
 
ونقلت الوكالة عن هيئة حماية المستهلك الروسية "روسبوتر يبنادزور" القول إن المتطوع التالي في التجربة، التي سيجريها معهد فيكتور لعلم الفيروسات في سيبيريا سيجري حقنه يوم 30 يوليو.
 
ويظهر سجل حكومي لجميع التجارب السريرية أن المعهد، الذي تشرف عليه "روسبوتر يبنادزور"، يختبر لقاح الببتيد وهو سلسلة من الأحماض الأمينية باستخدام برنامج تم تطويره لأول مرة لفيروس إيبولا.
 
ومن المتوقع بعد ذلك أن يتسع نطاق التجربة ليشمل 100 متطوع بين 18 و60 عاما، حسبما يظهر سجل التجارب السريرية.
 
وتظهر سجلات منظمة الصحة العالمية أن معهد فيكتور يعمل على 6 لقاحات محتملة مختلفة لكوفيد-19.
 
وأكمل معهد غاماليا، وهو منشأة بحثية حكومية منفصلة في موسكو، التجارب البشرية المبكرة على لقاح لفيروسات غدية في وقت سابق من هذا الشهر ويتوقع الشروع في تجارب واسعة النطاق في أغسطس.
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