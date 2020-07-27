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جديد كورونا حول العالم.... "650 ألف وفاة"!

27
JULY
2020
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 اودى فيروس كورونا المستجد بأكثر من 650 الف شخص في العالم نحو ثلثهم في اوروبا منذ نهاية كانون الاول، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" يستند الى مصادر رسمية. 

واحصت الوكالة 650 الفا و11 وفاة من 16 مليونا و323 الفا و558 إصابة مع تعافي تسعة ملايين و190 الفا و345 شخصا. وتضاعف عدد الوفيات في شهرين ونيف وسجل أكثر من مئة الف وفاة منذ التاسع من تموز.

وتبقى أوروبا القارة الاكثر تضررا من حيث عدد الوفيات (208 آلاف و138)، لكن الوباء لا يزال يتفشى بسرعة في اميركا اللاتينية والكاريبي، حيث سجلت 184 الفا و307 وفيات. ولا تزال الولايات المتحدة البلد الاكثر تضررا مع 146 الفا و968 وفاة تليها البرازيل (84 الفا وأربع وفيات) والمملكة المتحدة (45 الفا و752) والمكسيك (43 الفا و680) وايطاليا (35 الفا و112). 

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