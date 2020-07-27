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بعد أزمة السلاطة المعبأة.. عدوى طفيلية تصيب المئات بأميركا

27
JULY
2020
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أصيب المئات في الولايات المتحدة بعدوى طفيلية لها علاقة بسلاطة معبأة سحبت من الأسواق منذ أكثر من شهر، حسبما كشفت إدارة الغذاء والدواء الأميركية.
 
وحسب ما ذكرت وكالة "يونايتد برس إنترناشيونال" الإخبارية، فإن السلاطة تضم مزيجا من الخس والجزر والملفوف الأحمر، وجرى بيعها في عدد من متاجر البقالة الرئيسية، بما في ذلك "والمارت" و"ألدي".
 
وأوضحت إدارة الغذاء والدواء أن السلطة مرتبطة بإصابة مئات الأشخاص بعدوى "السيكلوسبورا" الطفيلية، مضيفة "بدأ الإبلاغ عن الحالات ما بين 11 مايو و5 يوليو"، وأضافت أن 641 شخصا في 11 ولاية أصيبوا بالعدوى.
 
ويقول الخبراء إن عدوى سيكلوسبورا (داء حلقيات الأبواغ) تسبب إسهالا مائيا، يكون شديدا في بعض الأحيان.
 
وتم نقل 37 من هؤلاء المرضى إلى المستشفيات، في كل من جورجيا وإلينوي وأيوا وكانساس ومينيسوتا وميسوري ونبراسكا.
 
وسحبت كل متاجر البقالة هذه السلاطة، التي جرى تصنيعها بواسطة "فريش إكسبريس"، وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية المستهلكين بعدم تناولها إذا كان لديهم أي منها في المنزل.
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