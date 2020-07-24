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طبيب يكشف حقائق جديدة عن كورونا: يمكن الشخص الواحد أن يصاب بالعدوى 4 مرات سنوياً!

24
JULY
2020
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بعض الأشخاص قد يعانون من المرض الناتج عن عدوى فيروس كورونا المستجد من دون أن تظهر لديهم أي أعراض. لكن يبدو أن لهذه الحالة بعض السلبيات بحسب ما قاله الدكتور دميتري يديليف، رئيس المشروع الوطني "صحة الأمة" في حديث إلى قناة "روسيا 24".
 
وأفاد يديليف بأن الفيروس التاجي خطر جداً لأنه قد يصيب المتعافين منه ثانية. واضاف: "بعد مضي 3 أشهر على شفاء الإنكليز والألمان الذي أصيبوا بالمرض، اختفت الأجسام المضادة له لدى ثلاثة أرباعهم وهذا يعني أنهم قد يصابون به ثانية".
 
واردف أنه يمكن الشخص الواحد أن يصاب بالعدوى 4 مرات سنوياً، مع الإشارة إلى أن المرض يترك في كل مرة ندبات معينة في الرئتين والقلب والكلى والأمعاء. وتابع: "نعلم حالياً أن المرض يترك آثاراً شديدة في الجهاز العصبي المركزي. فهو خطر جداً ويمكن أن يعقد الحالة الصحية".
 
واعتبر ان عدم ظهور أعراض المرض هو الحالة الأكثر خطورة لأن هذا يعني أن منظومة المناعة لا تكافحه وأنه سيد الموقف. واوضح أن ارتفاع درجة الحرارة الجسم تعني ان الجسم يكافح العدوى وتابع: "عند بقاء الفيروس في الجسم من دون أن تتعرف منظومة المناعة عليه فإنه سيظهر مسبباً مرضاً خطراً عند ضعف الجسم.
 
وكشف أن الأطباء لاحظوا لدى المرضى الذين لا تظهر عندهم أعراض المرض تغيرات جدية في الرئتين والقلب تشبه تلك التي تحدث عند الإصابة بالنوع الشديد من "كوفيد-19".
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