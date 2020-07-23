هل البطيخ الأحمر مفيد للجميع؟

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تشير الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الروسية، إلى أن البطيخ الأحمر من المواد الغذائية المفيدة الشائعة الاستخدام. ولكن على من يعاني من أمراض مزمنة في الجهاز الهضمي أن يتجنبه.

ووفقا لها، يجب على الأشخاص الذين يعانون من الإسهال والتهابات في القولون وحصى في الكلى وامراض البروستات، الامتناع عن تناول البطيخ الأحمر.

وتؤكد على أنه في جميع الحالات الأخرى، يكون تناول البطيخ الأحمر مفيد جدا، لأنه يتكون تقريبا من 100% من الماء ويروي العطش، وهو غني بالمواد المعدنية والفيتامينات وغيرها.

وتقول، "يحتوي البطيخ الأحمر على نسبة عالية من صبغة الليكوبين. هذه الصبغة تحفز إنتاج الكولاجين وتحمي الجلد من تأثير الأشعة فوق البنفسجية". وتضيف، يجب في اليوم تناول بحدود 200 غرام من البطيخ الأحمر في موسمه، "لأن نضوج البطيخ الأحمر قبل موسمه، يشير إلى استخدام النترات للإسراع في نضوجه مبكرا، لذلك لا ينصح بتناوله".