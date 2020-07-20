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دراسة: فيروس كورونا ينتقل جنسيا ويهدد الرجال بالعقم

20
JULY
2020
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ذكرت دراسة جديدة أن فيروس كورونا لا يمكنه فقط أن يسلب المريض حاستي الشم والتذوق، بل إنه ربما يترك الرجال يعانون من العقم ويمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.
 
وتوصلت الدراسة، التي نشرت الشهر الماضي في مجلة JAMA، وهي مجلة طبية شهرية تنشرها الجمعية الطبية الأمريكية، إلى وجود "كوفيد-19" في 15% من عينات السائل المنوي التي تم جمعها.
 
وشبه الباحث الدكتور جون أيتكين فيروس كورونا بفيروس زيكا قائلا: "يجب التأكيد على أن الحيوانات المنوية لديها قدرة مثبتة على حمل العدوى الفيروسية من الذكور إلى الجهاز التناسلي الأنثوي، كما يحدث أثناء الانتقال الجنسي لزيكا، على سبيل المثال". مشيرا إلى أن فيروس زيكا هو في الغالب فيروس ينقله البعوض ويمكن أيضا أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.
 
ووجدت الدراسة أيضا أن "كوفيد-19" في الحيوانات المنوية البشرية "يؤدي إلى تراكم الأنجيوتنسين 2، وهو هرمون ينظم وظائف الكلى وضغط الدم.
وزيادة مستويات هذا الهرمون تتسبب في استجابة مناعية ضد جزيئات فيروس كورونا الغازية التي تزيد من توافر أنواع الأكسجين التفاعلية المسببة لموت الخلايا ... ويمكن أن يؤدي التعرض لفترات طويلة لمستويات مرتفعة من أنجيوتينستين 2 إلى موت الخلايا في الحيوانات المنوية".
 
وتشير الدراسة إلى أن هذا قد يؤدي في النهاية إلى فقدان الخصوبة عند الذكور.
روسيا اليوم
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