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الشعور بـ"رائحة كريهة" قد يدل على الإصابة بسرطان خطير!

17
JULY
2020
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لا تظهر أعراض سرطان البنكرياس عادة حتى يتقدم المرض ويتطور، وقد تكون غامضة وغير محددة عندما تظهر، مثل الشعور برائحة كريهة.
 
ويتطور هذا السرطان عندما تبدأ خلايا البنكرياس في التكاثر بسرعة.
 
 
ووفقا لـPancreatic Cancer في المملكة المتحدة، يمكن أن تكون أعراض سرطان البنكرياس غامضة للغاية وقد تأتي وتذهب في البداية. وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:
 
 
• آلام البطن.
• فقدان الوزن غير المبرر.
• عسر الهضم.
 
ومن المعروف أيضا أنه يسبب عددا من التغييرات في عادات الأمعاء.
كما أوضح Pancreatic Cancer أن البراز قد يبدو شاحبا. وقد يعاني البعض من الإسهال أو الإمساك. وتشمل الأعراض الأخرى:
 
 
• فقدان الشهية.
• اليرقان.
• تشخيص مرض السكري مؤخرا.
• مشاكل في هضم الطعام - مثل الشعور بالشبع بسرعة عند تناول الطعام أو الانتفاخ أو التجشؤ.
• الشعور بالتعب. 
• صعوبة البلع.
 
 
وتشير إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS إلى أنه "إذا كانت لديك حالة أخرى مثل متلازمة القولون العصبي، فقد تظهر عليك أعراض مثل هذه بانتظام. ولكن من المهم أن يجري فحصك من قبل طبيب عام إذا تغيرت الأعراض، أو تفاقمت، أو لم تشعر بالراحة".
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