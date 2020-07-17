تحذير فيروس كورونا: متى قد يكون السعال أمرا خطيرا؟

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تشمل أعراض فيروس كورونا ارتفاع درجة الحرارة والسعال الحاد المستمر، وفقدان الرائحة والطعم. ولكن قد تكون أيضا عرضة لخطر العدوى إذا أصبت بسعال جديد.

وكشفت الدكتورة ديانا غال، في Doctor 4 U GP، أن السعال سيكون مستمرا وجديدا على المريض. ويمكن أن يرجع السبب لعدوى فيروس كورونا، حال الإصابة بنوبات متكررة من السعال، على عكس النوبة الواحدة.

وقد يجد بعض الأشخاص أنهم يعانون عادة من السعال، ربما بسبب التدخين.

ومن غير المحتمل أن يكون السعال علامة على "كوفيد-19"، إذا كنت معتادا على نوباته. ولكن، ما يزال عليك عزل نفسك إذا عانيت من السعال.

وفي حديثها مع Express Health، قالت غال: "إن علامات وأعراض فيروس كورونا يمكن أن تختلف من شخص لآخر، ولكن هناك إجماع على أن السعال المستمر والجاف وارتفاع درجة الحرارة هي الأعراض الشائعة، التي توجد في معظم حالات الإصابة بهذا الفيروس. وفيما يتعلق بالسعال، سيكون هذا شيئا جديدا عليك ومستمرا، مع نوبات متكررة منه".

وأضافت: "بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون بالفعل من السعال، قد تجد أنه يزداد سوءا إذا أصبت بهذا الفيروس. وعلى سبيل المثال، إذا كنت مدخنا فمن المحتمل أن تشهد سعالا مستمرا مشابها تماما للسعال الناتج عن أعراض فيروس كورونا، لذا قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كنت مصابا. ولكن إذا وجدت أن السعال قد ساء فجأة وأصبت بالحمى، فمن المحتمل جدا أنك أصبت بفيروس".

وإذا كنت تعاني من السعال من أي نوع، ينبغي أن تعزل نفسك لمدة 7 أيام، أو 14 يوما إذا كنت تعيش مع شخص آخر.

ولكن، لمجرد أنك تعاني من السعال، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بفيروس كورونا. والسعال من الأعراض الشائعة جدا، وعادة ما يزول من تلقاء نفسه في غضون أيام أو أسابيع قليلة. وإذا كنت قلقا من إصابتك بأعراض فيروس كورونا، فينبغي أن تخضع للفحص على الفور.