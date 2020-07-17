living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف تعرف أنك تشرب ما يكفي من الماء؟

17
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يمكن أن يكون كل من الماء المستهلك الزائد أو القليل جدا، خطيرا. فكيف يمكن تحديد كمية الماء المثالية التي ينبغي شربها بالضبط؟.
 
وبهذا الصدد، قام موقع "إكسبريس" بتجميع دليل يساعد على مراقبة كمية الماء، التي ينبغي علينا شربها.
 
ويتكون أكثر من ثلثي جسم الإنسان من الماء، وهذا يعني أنه من المهم أن تبقى رطبا، وهو أمر أساسي لعملية الهضم والقلب والدورة الدموية والتحكم في درجة الحرارة ووظيفة الدماغ.
 
وكشفت إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS، أنه ينبغي على الرجال شرب الماء أكثر من النساء.
 
وجاء في الموقع الإلكتروني للخدمة الصحية: "توصي الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية بأن تشرب النساء نحو 1.6 لتر من السوائل، وعلى الرجال شرب زهاء 2.0 لتر من السوائل يوميا. وهذا زهاء 8 أكواب من 200 مل لكل امرأة، و 10 أكواب من 200 مل لكل رجل".
 
وعلى الرغم من أن المبادئ التوجيهية الحكومية تشير إلى شرب 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميا، إلا أن عوامل مثل الحجم ودرجة الحرارة ومستويات النشاط، يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في كمية الماء التي ينبغي شربها.
 
وكقاعدة عامة، يميل المرء إلى الحصول على نحو 20% من الماء من خلال الطعام.
 
لذا كقاعدة عامة، يقدم مسؤولو الصحة النصح بشرب نحو لترين من الماء يوميا. ولكن إذا شعرت بالجفاف فمن الأفضل الاستماع إلى جسمك، وشرب المزيد من الماء.
 
ويمكن أن يعزز شرب الماء من أدائك العقلي، ويساعد أيضا على تعزيز مستويات الطاقة ووظيفة الدماغ.
 
كما يساعد الماء أيضا على مكافحة العدوى لأنه يعمل على التخلص من السموم، وتنظيف بشرتك أيضا.
 
ويتمثل التأثير الجانبي المحتمل لشرب الكثير من الماء في نقص صوديوم الدم، وهو حالة عندما تنخفض مستويات الصوديوم إلى مستويات منخفضة بشكل خطير بسبب شرب الكثير من الماء.
 
- كيف تعرف أنك تشرب ما يكفي من الماء؟
 
أسهل طريقة للتحقق مما إذا كنت تشرب كمية كافية من الماء، هي تتبع لون البول، الذي سيكون صافيا أو شاحبا عند شرب كميات كافية. وإذا كان لونه أصفر داكنا، فهذا يعني أنك لا تشرب كمية كافية من الماء.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout