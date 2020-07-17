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يمكن أن يكون كل من الماء المستهلك الزائد أو القليل جدا، خطيرا. فكيف يمكن تحديد كمية الماء المثالية التي ينبغي شربها بالضبط؟.

وبهذا الصدد، قام موقع "إكسبريس" بتجميع دليل يساعد على مراقبة كمية الماء، التي ينبغي علينا شربها.

ويتكون أكثر من ثلثي جسم الإنسان من الماء، وهذا يعني أنه من المهم أن تبقى رطبا، وهو أمر أساسي لعملية الهضم والقلب والدورة الدموية والتحكم في درجة الحرارة ووظيفة الدماغ.

وكشفت إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS، أنه ينبغي على الرجال شرب الماء أكثر من النساء.

وجاء في الموقع الإلكتروني للخدمة الصحية: "توصي الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية بأن تشرب النساء نحو 1.6 لتر من السوائل، وعلى الرجال شرب زهاء 2.0 لتر من السوائل يوميا. وهذا زهاء 8 أكواب من 200 مل لكل امرأة، و 10 أكواب من 200 مل لكل رجل".

وعلى الرغم من أن المبادئ التوجيهية الحكومية تشير إلى شرب 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميا، إلا أن عوامل مثل الحجم ودرجة الحرارة ومستويات النشاط، يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في كمية الماء التي ينبغي شربها.

وكقاعدة عامة، يميل المرء إلى الحصول على نحو 20% من الماء من خلال الطعام.

لذا كقاعدة عامة، يقدم مسؤولو الصحة النصح بشرب نحو لترين من الماء يوميا. ولكن إذا شعرت بالجفاف فمن الأفضل الاستماع إلى جسمك، وشرب المزيد من الماء.

ويمكن أن يعزز شرب الماء من أدائك العقلي، ويساعد أيضا على تعزيز مستويات الطاقة ووظيفة الدماغ.

كما يساعد الماء أيضا على مكافحة العدوى لأنه يعمل على التخلص من السموم، وتنظيف بشرتك أيضا.

ويتمثل التأثير الجانبي المحتمل لشرب الكثير من الماء في نقص صوديوم الدم، وهو حالة عندما تنخفض مستويات الصوديوم إلى مستويات منخفضة بشكل خطير بسبب شرب الكثير من الماء.

- كيف تعرف أنك تشرب ما يكفي من الماء؟

أسهل طريقة للتحقق مما إذا كنت تشرب كمية كافية من الماء، هي تتبع لون البول، الذي سيكون صافيا أو شاحبا عند شرب كميات كافية. وإذا كان لونه أصفر داكنا، فهذا يعني أنك لا تشرب كمية كافية من الماء.