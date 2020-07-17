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هل رقائق البطاطس المقلية مضرة بالصحة فعلا؟

17
JULY
2020
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تعتبر رقائق البطاطس المقلية من الأطعمة المحببة لدى الكثيرين، فهل يعتبر هذا النوع من الغذاء مضرا بالصحة فعلا كما تدعي العديد من الفرضيات؟
 
وحول هذا الموضوع قال خبير التغذية الروسي، إيفان أليمينكو: "تعتبر رقائق البطاطس والمشروبات الغازية والحلويات من أكثر الأطعمة المضرة بالصحة، المشكلة تكمن في كميات الملح ومحتوى السعرات الحرارية العالي في هذه المواد، وحتى الفواكه لا تعتبر مفيدة دائما إذا أفرطنا في تناولها أيضا".
 
وأضاف الخبير "من هم الأشخاص الذين تعتبر رقائق البطاطس المقلية مضرة بهم؟.. هي مضرة بمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم لأنها مالحة، ومضرة بمن يعانون من مشاكل تصلب الشرايين كونها تحوي على الكوليسترول، وكذلك مضرة بمن يعانون من السمنة لأنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.. علينا أن نفهم أن العديد من الأطعمة التي قد تعتبر صحية من الممكن أن تكون مضرة لهؤلاء الناس أيضا، توجد حدود معينة ودقيقة لا يلتزم جميع الناس بها دائما حين استهلاكها، فالعديد منهم قد يتناول كميات كبيرة من الفواكه أيضا، والفروكتوز الزائد عن الحاجة يتحول إلى شحوم في الجسم، ما يساهم في زيادة السمنة.. المشكلة الرئيسية بالنسبة لرقائق البطاطس ليست في المكونات وإنما بحجم الاستهلاك، لو تقيد الناس بتناول كميات صغيرة من هذه الرقائق لاختفت الأحاديث عن تأثيراتها الضارة على الجسم".
 
ويرى أليمينكو أنه "من الضروري الترويج لبيع أكياس أو عبوات صغيرة من المواد الغذائية التي قد تكون مضرة للبعض، كون الناس غالبا ما يلجأون لشراء العبوات الكبيرة التي يعتبرونها أفضل بتوفير الأموال".
روسيا اليوم
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