living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لماذا نادرا ما ينتقل كورونا من الأم المصابة إلى الأجنة؟

16
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توصل العلماء لنتيجة يعتقدون أنها الأكثر ترجيحا حول سبب ندرة انتقال فيروس كورونا الجديد من الأمل الحامل المصابة بالفيروس إلى الجنين.

فقد خلصت دراسة أميركية حديثة إلى أن ندرة إصابة الأجنة بـفيروس كورونا الجديد يعود إلى أن المشيمة تنتج كميات ضعيفة من المستقبلات المستخدمة من الفيروس لدخول الخلايا البشرية.

وبيّنت الدراسة، التي نشرتها مجلة "نيتشر" المتخصصة، أن طفلا ولد في فرنسا في مارس كان قد أصيب بالفيروس خلال فترة الحمل، في أول حالة من نوعها بحسب الأطباء الذين تابعوا وضع الوالدة، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

ووفقا للوكالة، فقد ظهرت لدى الطفل الوليد أعراض عصبية مرتبطة بمرض كوفيد-19 لدى البالغين، لكنه تعافى في غضون 3 أسابيع.

أما في إيطاليا، فقد وجد باحثون يدرسون حالات 30 أم مصابة بالفيروس أثرا لكوفيد-19 في المشيمة والحبل السري وفي حليب الرضاعة، من دون تسجيل ولادة أي طفل مصاب بالفيروس.

وتعتمد الدراسة الجديدة التي أشرفت عليها المعاهد الوطنية للصحة "أن آي إتش" ونشرت نتائجها مجلة "إي لايف" على تحديد تسلسل المادة الوراثية المسحوبة من المشيمة، وهو العضو الذي يربط الطفل بالأم، ومن الأغشية التي تحتوي على السائل الأمنيوسي، بحسب الوكالة.

ولم يكن لدى هذه الخلايا تعليمات جينية لتصنيع مستقبل يسمى "إيه سي إي 2" موجود في الجسم وجرى التعرف إليه على أنه مدخل فيروس كورونا خصوصا إلى الرئتين والجهاز الهضمي.

وقال المعد الرئيسي للدراسة روبرتو روميرو لوكالة فرانس برس إن "الجزيئات اللازمة لتعريض الخلايا للإصابة بفيروس ’سارس-كوف-2‘ أو كوفيد-19، نادرا ما تتواجد في المشيمة".

وتسهم هذه الدراسات في توضيح سبب ندرة انتقال العدوى من الأم للطفل بصورة مباشرة، وهي بنسبة تقرب من 2 في المئة من إجمالي الولادات التي تكون فيها الأم مصابة بفيروس كورونا.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout