living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دراسة علمية تكشف انخفاض عدد الأجسام المضادة للمتعافين من فيروس كورونا

13
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت دراسة لفريق علماء في مستشفى "شوابينغ" بميونخ الألمانية عن انخفاض عدد الأجسام المضادة لفيروس كورونا لدى الأشخاص المتعافين منه، ما يشير إلى احتمال تكرار إصابتهم بالمرض من جديد.
 
وأظهرت الدراسة انخفاض عدد الأجسام المضادة لدى مجموعة من المرضى الأوائل المصابين بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، وتلقوا العلاج منذ أواخر يناير وحتى أواسط فبراير في مستشفى "شوابينغ".
 
وقال كبير الأطباء في قسم الأمراض المعدية بالمستشفى، كليمينس ويندتنير، في تصريح صحفي أدلى به الأحد: "نرصد انخفاضا لعدد الأجسام المضادة التي تحيد الفيروس لدى 4 من 9 مرضى، وذلك نتيجة لاختبار خاص يمكن إجراؤه فقط في مختبر ذات المستوى العالي للحماية".
 
وأضاف ويندتنير: "أما مدى تأثير هذا الأمر على المناعة طويلة الأمد واستراتيجية تطوير اللقاح، فهذا الموضوع يمكن حاليا فقط التكهن حوله، لكن التطورات اللاحقة تتطلب مراقبة دقيقة جدا".
 
وأوضح الباحث الألماني مع ذلك أن نتائج الدراسة تشير إلى أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد قد يتعرضون للإصابة به مرة أخرى.
 
جدير بالذكر أن الاستنتاج المماثل توصل إليه سابقا علماء صينيون حيث أكدوا أن الأشخاص الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا وتعافوا منه يرصد لديهم بعد مرور وقت معين انخفاض ملموس لعدد الأجسام المضادة.
 
وأشارت دراسة العلماء الصينيين، التي تم نشرها في مجلة "Nature Medicine"، إلى أن الانخفاض الأكبر للأجسام المضادة تم تسجيله لدى الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس ولم تكشف عليهم أعراض المرض.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout