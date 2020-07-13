حالة شائعة قد يكشف ظهورها أحيانا عن الفشل الكلوي

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قد يكون انتفاخ البطن غير ضار في العديد من الحالات، خاصة إذا كان هناك الكثير من الغازات في الأمعاء بعد تناول وجبة دسمة ولكنه قد يكون أحيانا علامة على حالة صحية كامنة.

وتشير إحدى الدراسات إلى أن انتفاخ البطن المزعج، قد يكون علامة تحذيرية على وجود فشل كلوي.

-ما هي الكلى؟

تعرف الكلى بأنها أعضاء على شكل فاصولياء، يبلغ طولها حوالي 15 سم ولدى معظم الناس كليتان، تقعان على جانبي العمود الفقري، في عمق البطن ووظيفتهما الأساسية هي تطهير الدم من السموم وتحويل الماء إلى بول.

وفي الواقع، تقوم الكليتان بتصفية حوالي 200 لتر من السوائل يوميا، وتطلق نحو لتر ونصف من البول يوميا.

وتجمع الكليتان الفضلات، مثل اليوريا والكرياتينين، وتعيد الفيتامينات والأحماض الأمينية والغلوكوز والهرمونات إلى مجرى الدم.

وعندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، تتراكم السموم الضارة والسوائل الزائدة في الجسم.

-فشل كلوي:

هناك العديد من أعراض الفشل الكلوي الحاد والمزمن التي قد تظهر عندما تتراكم السموم في الجسم.

وفي أحد الأمثلة على ذلك هو انتفاخ البطن الذي يمكنك الشعور به، وهذا ما قد يظن البعض أنه انتفاخ في المعدة.

ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى آلام البطن وتشنجات العضلات، بالإضافة إلى الحمى والضعف والتعب.

ويشار إلى أن أعراض هذه الحالة فردية، لذلك لن يعاني الجميع من نفس الآثار الجانبية للفشل الكلوي.

وعلى سبيل المثال، قد يعاني بعض الأشخاص من التهاب العين والجلد الشاحب وضعف الشهية.

-كيفية منع الفشل الكلوي:

من أجل منع حدوث الفشل الكلوي، من المهم الحفاظ على إدارة الحالات الصحية الأخرى، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أيضا بالتوقف عن التدخين، لأن التدخين مرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

ويمكن أن يقلل تناول نظام غذائي صحي ومتوازن أيضا من خطر إصابة الشخص بأمراض الكلى، حيث أنه سيساعد على التحكم في ضغط الدم ومستويات الكولسترول.

وبالإضافة إلى تناول الطعام بشكل جيد، من الأفضل الحد من شرب الكحول، لأن الكحول المفرطة يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكولسترول.

وعلاوة على ذلك تحذر هيئة الخدمات الصحية من توخي الحذر من مسكنات الألم، مثل الأسبرين والإيبوبروفين، وتدعو للحد من تناولها.