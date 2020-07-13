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كورونا والإنفلونزا في الخريف.. "هذا ليس جيدا البتة"

13
JULY
2020
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أقر مسؤول صحي أميركي بارز، الأحد، أنه بات يجب وضع "جميع الاحتمالات على الطاولة" لاحتواء فيروس كورونا مع توقع السلطات تزايد الوفيات من جراء الوباء خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا الى إمكان إعادة العمل بإجراءات الإغلاق في الولايات الأكثر تضررا.
 
وأعرب الأدميرال بريت غيروار مساعد وزير الصحة الأميركي لشبكة "ايه بي سي" عن "شعور الجميع بالقلق" إزاء هذه التطورات.
 
ودعا إلى إعادة إغلاق الحانات وزيادة مسافة التباعد الاجتماعي في المطاعم وفرض وضع الأقنعة "الكمامات" في المناطق المتضررة بشدة، وخصوصا الولايات الجنوبية التي أعاد مسؤولوها فتحها.
 
وقال "من أجل أن ينجح هذا الأمر يجب أن يضع 90 بالمئة من الناس الأقنعة في المناطق الساخنة (كثيرة الإصابات)"، محذرا من أنه "إذا لم نقم بذلك فلن نتمكن من السيطرة على الفيروس (..) الأمر ضروري بشكل مطلق".
 
كما لفت غيروار إلى أن الإدارة الأميركية تستعد لخريف صعب، مع احتمال عودة الفيروس إلى الظهور مع عودة الإنفلونزا.
 
وقال "هناك بعض البيانات التي تؤشر إلى ظهور المرضين في الوقت نفسه"، مضيفا "هذا ليس جيدا البتة"، وفق ما نقلت "فرانس برس".
 
وجاءت تعليقات غيروار بعد يوم من ظهور الرئيس دونالد ترامب وهو يضع كمامة للمرة الأولى، خلال زيارته مستشفى عسكريا خارج واشنطن، بعد أن قلل سابقا من اهمية هذه الممارسة.
 
وتدعو المراكز الفيدرالية لمكافحة الأمراض والوقاية منها منذ أبريل لوضع الأقنعة على نطاق واسع.
 
وتزامنت تصريحات غيروار مع تسجيل ولايات كثيرة ارتفاعا جديدا في الإصابات، كما سجلت 7 ولايات أرقاما قياسية في الوفيات في يوم واحد هذا الأسبوع.
 
والولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم من الفيروس، وبلغ اجمالي الوفيات نحو 135 ألفا من أكثر من 3,2 مليون إصابة مؤكدة. وتعمل وحدات العناية المركزة في العديد من المستشفيات بطاقتها القصوى.
 
ومع ذلك شدد غيروار على أنه تم إحراز تقدم ضد فيروس كورونا، مع توفير مزيد من الفحوص والعلاجات الجديدة.
 
وعندما سُئل عن حالات انتظار تصل إلى 13 ساعة لإجراء الفحوص في ولاية أريزونا المتضررة بشدة، أصر غيروار على أن الأمور آخذة بالتحسن بسرعة.
 
ووسط الجدل المتصاعد بشأن إعادة الأطفال إلى المدارس في الخريف المقبل، كما يصر ترامب ووزيرة التعليم بيتسي ديفوس، قال غيروار "علينا القيام بذلك بطريقة آمنة. نحتاج إلى السيطرة على الفيروس".
 
ولكن مع تسجيل إصابات قياسية في العديد من المناطق كل يوم، قال "نتوقع أن ترتفع الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين قبل أن يتخذ ذلك منحى عكسيا".
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