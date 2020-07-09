الأطعمة الأكثر ضررا في حالة ارتفاع نسبة الكوليسترول

A + A -

أوصى الخبراء مرضى السكري ومشاكل الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم ومن يعاني من زيادة الوزن بالتحول إلى نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول ألا يتخلوا عن الأطعمة عالية الدهون أو أطعمة الطحين، كما يعتقد، ولكن عن الأطعمة عالية السكر.

توصل إلى هذا الاستنتاج العلماء الأمريكيين. وأوصوا أيضًا بالانتقال إلى نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لمرضى السكري ومشاكل الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم ومن يعاني من الوزن الزائد ، حسب المجلة العلمية BMJ Evidence-Based Medicine.