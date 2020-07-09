فوائد الشوكولاتة لجهاز المناعة

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لشوكولاتة هي واحدة من أغنى مصادر مضادات الأكسدة ولها تأثير إيجابي على المناعة. تحدثت أخصائية التغذية فارفارا زارودينا عن الخصائص المفيدة للمنتج في مقابلة مع راديو "سبوتنيك".

ذكرت الأخصائية أن الأبحاث العلمية الحديثة أظهرت أن الشوكولاتة هي أكثر الأطعمة استهلاكا. نحن نفضل هذا المنتج، بما في ذلك لأسباب عاطفية: عندما نتناول الشوكولاتة، ينشط دماغنا هرمونات المتعة - الدوبامين والسيروتونين. علاوة على ذلك، فإن الشوكولاتة تحفز مناعتنا.

وقالت زارودينا: "تحتوي حبوب الكاكاو، التي تصنع منها الشوكولاتة، على أكثر من 200 مركب لها تأثير إيجابي على الجسم. على سبيل المثال، مركبات الفلافونويد. هذه مضادات الأكسدة القوية لها تأثير مفيد على تخثر الدم، لها تأثير إيجابي على الجهاز المناعي. الكاكاو يحتوي على أعلى محتوى من الفلافونويد بين جميع الأطعمة. يمكننا القول أن الشوكولاتة تحفز مناعتنا".

من ناحية أخرى، تحتوي الشوكولاتة على نسبة عالية من السكر. وأشارت أخصائية التغذية إلى أن السكر غالبًا ما يلقي بظلاله على الآثار المفيدة للشوكولاتة.

وأضافت: "عندما تصنع الشوكولاتة، فإن معظم مضادات الأكسدة من الفلافونويد الموجودة في حبوب الكاكاو تضيع. هناك ابتكارات يمكن أن تقلل من فقد الفلافونويد وتقلل السكر دون فقدان الطعم. والأكثر فائدة هو الشوكولاتة الداكنة، لأنها تحتوي على أكبر عدد من حبوب الكاكاو. شوكولاتة الحليب أقل فائدة، والشوكولاتة البيضاء خالية من جميع الخصائص المفيدة".

حذرت فارفارا زارودينا من أن الشوكولاتة يمكن أن تسبب الإدمان مثل أي طعام آخر. "هذا يؤثر على الوزن والصحة وحالة الجلد والمظهر... من المهم تناولها بوعي. ومن الأفضل اختيار الشوكولاتة الداكنة".